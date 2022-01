Onde assistir ao jogo da Colômbia x Peru hoje ao vivo e horário – 28/01

Equipes disputam a classificação de maneira direta até a Copa do Mundo de 2022 no Catar

Disputando a classificação para a Copa do Catar, a seleção da Colômbia recebe o Peru nesta sexta-feira, 28/01, com a bola rolando a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Barranquilla pela 15ª rodada das Eliminatórias. O jogo da Colômbia hoje tem transmissão ao vivo então saiba onde assistir.

Onde assistir jogo da Colômbia e Peru hoje

O jogo de hoje vai passar no SporTV ao vivo com cobertura completa na TV paga, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Premiere, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou no site.

Horário: 18h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) por assinatura

Escalações de Colômbia x Peru

Nenhuma das seleções precisou trocar jogadores para disputar a competição hoje.

Escalação do jogo da Colômbia: Ospina; Cuadrado, Sánchez, Tesillo, Moreno; Cuellar, Lerma, Luís Díaz; Rodríguez, Miguel Borja, Muriel

Escalação do jogo do Peru: Gallese; Advíncula, Christian Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Carrillo, Cueva; Lapadula.

Como estão as equipes na temporada?

Ao vencer três partidas, empatar oito e perder também três, a Colômbia conquistou a quarta posição na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas com 17 pontos. Até o momento, a seleção se garante na classificação de maneira direta para o Mundial do Catar. No entanto, como a disputa entre os adversários permanece acirrada, o elenco pode ter problemas se não vencer o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Peru vem logo atrás na quinta posição com 17 pontos, tendo cinco vitórias, dois empates e sete derrotas na temporada das Eliminatórias, mas tendo um saldo de gols inferior aos demais. Por isso, se vencer o jogo de hoje, consegue chegar até a parte de cima da classificação para ficar ainda mais próximo da conquista.

Relembre o último jogo entre Colômbia x Peru.

Leia também:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa: veja a classificação atualizada