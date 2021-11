Onde assistir ao jogo da Holanda x Noruega hoje ao vivo (16/11)

Holanda e Noruega se enfrentam nesta terça-feira, 16/11, pela vaga direta no grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Feyenoord Stadium às 16h45 (horário de Brasília). Confira onde assistir ao vivo o jogo entre Holanda x Noruega hoje.

Onde assistir Holanda x Noruega ao vivo: O jogo da Holanda e Noruega hoje terá transmissão ao vivo da Space, na TV fechada, além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 16 de novembro de 2021

16 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Feyenoord Stadium, cidade de Roterdã, na Holanda

Feyenoord Stadium, cidade de Roterdã, na Holanda TV: Space

Space LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022

Após tropeçar diante do Montenegro na rodada passada, a Holanda entra em campo nesta terça-feira buscando permanecer na liderança do grupo G para que, dessa maneira, conquiste a vaga de forma direta ao Mundial. Além de vencer, precisa torcer por tropeço da Turquia que também joga hoje.

Um empate só basta se os turcos perderem.

Enquanto isso, a Noruega segue viva na busca pela vaga do primeiro lugar em seu grupo. Para conquistar o feito de avançar de forma direta, precisa vencer a Holanda e torcer por um empate ou até mesmo derrota já que os turcos possuem um saldo de gol maior e dependendo de seu resultado, poderão ultrapassar na tabela.

Escalações de Holanda x Noruega:

Os holandeses não possuem novas baixas para o confronto, podendo colocar qualquer um de seus atletas convocados para jogar.

Enquanto isso, os noruegueses não tem Haaland, principal peça do ataque, mas devem colocar todos os seus jogadores titulares em campo hoje.

Provável escalação da Holanda:

Bijlow; Blind, De Vrij, Van Dijk, Dumfries; De Jong, Klaassen, Wijnaldum; Memphis Depay, Danjuma, Bergwijn

Provável escalação da Noruega:

Nyland; Pedersen, Strandberg, Lode, Meling; Thorsby, Normann; Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi; Sorloth

