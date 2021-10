Onde assistir ao jogo da Inter de Milão x Juventus hoje ao vivo – 24/10

O clássico italiano entre Inter de Milão x Juventus acontece neste domingo, 24/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Italiano no Giuseppe Meazza. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo da Inter de Milão x Juventus hoje? O confronto entre Inter de Milão e Juventus terá transmissão ao vivo às 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Inter de Milão x Juventus

A equipe da casa não tem novas baixas em seu plantel, enquanto a Juve ainda não pode contar com Dybala e De Ligt, peças fundamentais no desempenho do time em campo.

Inter de Milão : Handanovic; De Vrij, Bastoni, Skriniar; Brozovic, Perisic, Çalhanoglu, Barella, Darmian; Dzeko, Lautaro Martínez

: Handanovic; De Vrij, Bastoni, Skriniar; Brozovic, Perisic, Çalhanoglu, Barella, Darmian; Dzeko, Lautaro Martínez Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentacur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa

Principais informações sobre o jogo de hoje

A Inter de Milão, atual campeão italiano, está em terceiro lugar com 17 pontos, ou seja, contabiliza cinco vitórias, dois empates e uma derrota somente na competição. Por isso, se quiser continuar mais um título este ano, assim como fez no ano passado, tem que se esforçar, ganhar os três pontos no clássico de hoje e vencer também nas próximas.

Enquanto isso, a Juventus ainda não conseguiu se firmar desde a saída de Cristiano Ronaldo no começo da temporada. Sob o comando de Allegri, o elenco está em 7º com 14 pontos, contabilizando quatro vitórias e dois empates na temporada. Por isso, espera contar com o triunfo positivo em seu lado hoje para seguir subindo na classificação.

