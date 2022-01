Onde assistir ao jogo da Inter de Milão x Venezia ao vivo e horário – 22/01

Buscando aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe o Venezia neste sábado, 22/01, com a bola rolando às 14h (horário de Brasília), jogando pela 23ª rodada no Estádio Giuseppe Meazza. O jogo de hoje da Inter de Milão tem transmissão ao vivo na TV e, dessa maneira, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo da Inter de Milão hoje ao vivo

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 14h.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 14h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Inter de Milão e Venezia

Correa é o único jogador indisponível ao técnico Simone Inzaghi.

Svoboda, Johnsen, Haps e Mazzocchi são os desfalques dos visitantes.

Escalação de Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Brozovic, Dumfries, Barella, Çalhanoglu; Dzeko, Lautaro Martínez

Escalação de Venezia: Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Tessmann, Cuisance, Crnigoj; Aramu, Kiyine, Henry

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar do Campeonato Italiano com 50 pontos, a Inter de Milão entra em campo neste sábado com o objetivo único de garantir a vitória e, dessa maneira, aumentar a vantagem que possui no topo da tabela. Com quinze vitórias, cinco empates e uma derrota na temporada, tornou-se uma das fortes concorrentes ao título.

Enquanto isso, o Venezia, recém-promovido da segunda divisão, se mantém em 17º lugar com 18 pontos enquanto briga para escapar da zona de rebaixamento. Ao todo, o elenco marcou quatro vitórias, seis empates e onze jogos perdidos, isto é, precisa do resultado no confronto decisivo de hoje para escapar da degola.

Veja como foi Inter de Milão x Venezia no último jogo.

