Onde assistir na TV o jogo da Juventus x Udinese hoje ao vivo? 15/01

Buscando subir na classificação do Campeonato Italiano, a Juventus recebe a Udinese neste sábado, 15/01, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela 22ª rodada no Juventus Stadium. A partida contará com transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir ao vivo o jogo da Juventus hoje.

Quando é Juventus x Udinese?

A partida começa às 16h45 de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro, no Juventus Stadium, na cidade de Turim, na Itália.

Onde assistir ao jogo da Juventus ao vivo hoje?

A ESPN Brasil vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 16h45, disponível em todas as emissoras por assinatura de televisão.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do aplicativo Star +, disponível por assinatura.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações de Juventus e Udinese:

Depois de um início difícil na temporada, a Juventus conseguiu se reerguer a agora permanece na 5ª posição com 38 pontos do Campeonato Italiano. Até o momento, o time bianconero venceu onze partidas, empatou cinco e perdeu outras cinco também e, por isso, se quiser seguir na luta pelo topo, precisa dos três pontos hoje.

Enquanto isso, a Udinese se mantém em 14ª posição com o total de 20 pontos depois de tropeçar na última rodada diante da Atalanta. Hoje, tem em sua conta quatro partidas, oito empates e sete derrotas, enquanto busca o resultado positivo em seu favor para se distanciar da zona de rebaixamento.

Allegri não poderá contar com Danilo, Bonucci, enquanto Kulusevski e Bernardeschi são dúvidas.

Do outro lado, a Udinese não terá Becão e Pereyra, lesionado de longa data.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Pellegrini, Rugani, De Ligt, Cuadrado; McKennie, Locatelli, Arthur, Bernardeschi; Dybala, Morata

Provável escalação da Udinese: Padelli (Silvestri); Molina, Rodrigo, De Maio, Nuytinck, Perez; Walace, Udogie, Deulofeu, Pussetto; Beto

