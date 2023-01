Horário e qual canal vai passar jogo da Juventus hoje ao vivo (04/01/2023)

As equipes de Cremonese e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira pela rodada do Campeonato Italiano

Pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, a Juventus enfrenta a Cremonese nesta quarta-feira, no Giovanni Zini Stadium pela temporada. O jogo da Juventus hoje vai ser às 14h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir ao vivo a partida.

Onde vai passar jogo da Juventus hoje no Campeonato Italiano ao vivo

O jogo da Juventus hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, às 14h30 (Horário de Brasília) ao vivo.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo em todos os estados ao vivo. Basta sintonizar e curtir.

Outra maneira de assistir ao jogo do Campeonato Italiano nesta quarta-feira é na plataforma de streaming Star +, disponível somente para assinantes tanto no aplicativo como no site oficial. (www.starplus.com)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star+

Cremonese x Juventus

O Cremonese ainda busca a sua primeira vitória no Campeonato Italiano. Em 18º lugar com sete empates e oito derrotas, o elenco está na zona de rebaixamento e por isso precisa dos três pontos nesta quarta-feira, durante o retorno da competição na temporada.

Do outro lado, a Juventus se mantém na parte de cima da tabela, em terceiro lugar com 31 pontos. A Velha Senhora ainda tem certa desvantagem com relação ao líder Napoli mas, se ganhar o jogo desta quarta e os adversários tropeçarem, pode ficar ainda mais perto da primeira posição.

Escalação do Cremonese: Carnesecchi; Lochoshvili, Valeri, Bianchetti, Sernicola; Pickel, Ascacibar, Meité, Okereke; Buonaiuto e Dessers.

Escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Millik e Kean.

Quais são os jogos da Campeonato Italiano hoje

Dez partidas serão disputadas nesta quarta-feira, 04 de janeiro de 2023, pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano da temporada, além do jogo da Juventus hoje.

Confira quais são eles e os horários de cada um.

08h30 - Salernitana x Milan

08h30 - Sassuolo x Sampdoria

10h30 - Torino x Verona

10h30 - Spezia x Atalanta

12h30 - Roma x Bologna

12h30 - Lecce x Lazio

14h30 - Fiorentina x Monza

14h30 - Cremonese x Juventus

16h45 - Udinese x Empoli

16h45 - Inter de Milão x Napoli

