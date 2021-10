Onde assistir ao jogo do Cagliari x Roma hoje e escalações – 27/10

As equipes de Cagliari x Roma se enfrentam nesta quarta-feira, 27/10, às 15h45 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano na Sardegna Arena. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Cagliari x Roma hoje ao vivo? O confronto entre Cagliari e Roma terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena, cidade de Cagliari, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Cagliari x Roma

O elenco anfitrião tem baixas importantes no plantel como Rog, Walukiewicz, Nández e Cáceres. Já o treinador José Mourinho não pode contar com Spinazzola e Smalling.

Cagliari : Cragno; Lykogiannis, Carboni, Ceppitelli, Cáceres; Nández, Marin, Deiola, Zappa; Pedro, Baldé

: Cragno; Lykogiannis, Carboni, Ceppitelli, Cáceres; Nández, Marin, Deiola, Zappa; Pedro, Baldé Roma: Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Na lanterna do Campeonato Italiano com seis pontos, o Cagliari busca a vitória no confronto desta quarta-feira para subir na classificação e escapar do provável rebaixamento até a segunda divisão. Em toda a temporada, venceu somente um jogo. Na última rodada, perdeu para a Fiorentina em 3 a 0.

Enquanto isso, a Roma vem de um empate sem gols diante do Napoli, atual vice-líder do Campeonato Italiano. Desse modo, os comandados de José Mourinho ocupam a 4ª posição na tabela com 16 pontos conquistados, ou seja, tem cinco vitórias, um empate e três derrotas mas se ganhar o jogo de hoje avança para a terceira posição.

Quais são os times mais ricos do Brasil? Veja os números