Onde assistir ao jogo do CSA x CRB hoje, horário e escalações – 05/02

A Band vai transmitir neste sábado, 05/02, o clássico entre CSA e CRB pela terceira rodada do Campeonato Alagoano a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Com transmissão para todo o estado de Alagoas, saiba como e onde assistir ao jogo do CSA e CRB ao vivo hoje.

Onde assistir ao jogo do CSA e CRB hoje

O jogo vai ser transmitido pela BAND, na TV aberta com transmissão ao vivo para todo o estado do Alagoas de graça, e pelo Eleven Sports, serviço de streaming gratuito para todos os internautas. O serviço está disponível no site e aplicativo, disponível pelo site (www.elevensports.com) ou aplicativo de maneira gratuita para baixar no Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: BAND (AL)

LiveStream: Eleven Sports

Visando manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Alagoano, a equipe do CSA mantém a sua confiança para buscar os três pontos no jogo deste sábado pela terceira rodada. Jogando em casa, o elenco tem a vantagem de contar com a sua torcida em peso, mas ainda precisa tomar cuidado com o oponente.

Enquanto isso, o CRB aparece em 4ª posição na classificação do Campeonato Alagoano com o total de quatro pontos, isto é, venceu uma partida e empatou a outra que disputou até o momento na temporada. Agora, diante de um dos favoritos ao troféu do torneio, promete colocar todos os jogadores titulares em campo.

Escalações de CSA x CRB

Com a bola rolando pelo clássico alagoano, nenhuma das equipes apresenta novos desfalques, o que possibilita os dois times a entrarem com toda a força necessária em campo.

Escalação do jogo do CSA: Marcelo; Diego Renan, Denilson, Marcel; Ernandes, Cedric, Luiz Henrique, Yann Rolim, Marco Túlio; Rodrigo, Felipe Augusto

Escalação do jogo do CRB: Vitor Caetano; Reginaldo, Matheus, Alan Uchoa, Martha; Romão, Maycon Douglas, Yago, Alan Nunes; Marcinho, Diego Torres

Relembre o último jogo do CSA x CRB.

