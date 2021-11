Onde assistir ao jogo da Inter de Milão x Napoli hoje e horário (21/11)

Buscando permanecer na liderança, o Napoli visita a Inter de Milão neste domigo, 21/11, a partir das 14h (horário de Brasília) pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano no Giuseppe Meazza. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo Inter de Milão x Napoli hoje.

Onde assistir Inter de Milão x Napoli: O confronto entre Inter de Milão e Napoli terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O atual campeão italiano entra em campo neste domingo depois de ficar no empate na última rodada. Em terceiro lugar com 25 pontos, o elenco de Milão busca a vitória para diminuir a diferença que possui com o atual líder, o próprio adversário de hoje. Ao todo, venceu sete jogos, empatou quatro e perdeu somente um.

Enquanto isso, o Napoli segue em primeiro lugar com 32 pontos, ou seja, contabiliza dez jogo e empatou outros dois, sem perder nenhum. Buscando manter o seu desempenho perfeito no início de temporada para ser favorito ao título, o elenco napolitano pode abrir uma vantagem ainda maior de três pontos para o Milan, que só joga amanhã.

Escalações de Inter de Milão x Napoli:

Para o jogo de hoje, a Inter segue sem contar com Alexis Sanchez e De Vrij. Do outro lado, Politano, Ounas e Demme não aparecem na convocação.

INTER DE MILÃO: Handanovic; Bastoni, Skriniar, Ranocchia; Perisic, Çalhanoglu, Barella, Darmian, Brozovic; Lautaro Martínez, Dzeko

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhein, Insigne

