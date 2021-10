Onde assistir ao jogo do Tondela x Porto, horário e escalações – 23/10

As equipes de Tondela x Porto se enfrentam neste sábado, 23/10, a partir das 14h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Português no Estádio João Cardoso. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Tondela x Porto hoje? O confronto entre Tondela e Porto terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 14h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio João Cardoso, cidade de Tondela, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Tondela e Porto

O time do Tondela não possui novas baixas, enquanto o Porto segue sem Wendell, ainda em tratamento de recuperação no departamento médico.

Tondela : Pedro Trigueira; Neto, Sagnan, Eduardo Quaresma, Tiago Almeida; Pedro, Undabarrena, Pedro Augusto; Murillo, Dadashov, Agra

: Pedro Trigueira; Neto, Sagnan, Eduardo Quaresma, Tiago Almeida; Pedro, Undabarrena, Pedro Augusto; Murillo, Dadashov, Agra Porto: Costa; Pepe, Mário, Mbemba, Sanusi; Luis Díaz, Uribe, Vieira, Corona; Taremi, Martínez

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Tondela aparece em 10º com 9 pontos, ou seja, venceu até o momento da temporada três jogos e perdeu os outros cinco. Dessa maneira, se quiser continuar subindo na classificação para quem sabe conquistar uma vaga em competições internacionas, precisa do resultado hoje.

Enquanto isso, o Porto está em segundo lugar com 20 pontos, somente um a menos que o atual líder, o Benfica. Por isso, se ganhar o jogo de hoje, pode assumir provisoriamente a liderança da competição enquanto o rival só entra em campo amanhã, no domingo.

