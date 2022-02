Onde assistir ao jogo Juventus x Avaí hoje no Catarinense – 02/02

Pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam nesta quarta-feira com transmissão

As equipes de Juventus x Avaí se enfrentam nesta quarta-feira, 02/01, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio João Marcatto. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo do Avaí hoje.

Onde vai passar o jogo Juventus x Avaí hoje

O jogo de hoje vai passar na Catarinense Fort TV, pay-per-view com cobertura completa para todo o Brasil por assinatura. O serviço está disponível pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos da competição no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

Depois de ser derrotado pela Chapecoense na última rodada, a equipe do Juventus volta para os gramados do Campeonato Catarinense nesta quarta-feira para buscar a redenção na temporada. Em 9º lugar com apenas um ponto conquistado, o elenco contabiliza um empate e duas derrotas, deixando torcedores preocupados com o desempenho ruim apresentado.

Enquanto isso, o Avaí vem de vitória contra o Barra no fim de semana, mas na tabela de classificação se mantém em 6º lugar com apenas quatro pontos, isto é, venceu uma partida, empatou e perdeu outra na temporada do Catarinense até o momento. Dessa maneira, vai faze de tudo para levar os três pontos para casa e, consequentemente, alcançar o topo da tabela.

Escalações de Juventus e Avaí

Os anfitriões não tem baixa para o jogo de hoje.

Renato é o desfalque do Avaí já que não aparece entre os relacionados.

Escalação do jogo de Juventus hoje: Hudson; Maninho, Wallinson, Felipe Gregório, Roger; Matheus Claudino, Banguelê, Lucas de Sá; Jeffinho, Maikon Leite, Uéderson

Escalação do jogo do Avaí hoje: Douglas; Matheus Ribeiro, Alemão, Arthur Chaves, Diego Matos; Bruno Silva, Eduardo, Lourenço; Rômulo, Vinícius Leite, Copete

Relembre como foi o último jogo do Juventus x Avaí.

