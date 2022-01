Onde assistir ao vivo jogo da Juventus x Sampdoria e horário – 18/01

Em partida única, quem vencer está classificado para as quartas de final da competição italiana

Valendo a classificação na Copa da Itália, a Juventus recebe a Sampdoria nesta terça-feira, 18/01, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Juventus Stadium, em Turim, pelas oitavas de final. Com transmissão ao vivo do jogo da Juventus hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é Juventus x Sampdoria?

Pelas oitavas de final da Copa da Itália, a partida começa às 17h desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no Juventus Stadium, na cidade de Turim, na Itália.

Onde assistir o jogo do Juventus hoje ao vivo?

A ESPN 2 (antigo ESPN) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A Juventus estreia na Copa da Itália nesta terça-feira. Buscando a classificação para as quartas, o elenco deve colocar os seus melhores jogadores em campo, mas ainda assim deve tomar muita precaução ao poupar alguns titulares. No Campeonato Italiano, o elenco de Allegri se mantém em 5º com 41 pontos.

Enquanto isso, a Sampdoria aparece em 16ª posição do Campeonato Italiano com 20 pontos, ou seja, deixa a desejar nos gramados da competição italiana. Agora, diante de um dos favoritos, espera contar com a sorte e o bom desempenho ao seu lado para avançar. Na Copa da Itália, passou por Alessandria e Torino.

Escalações de Juventus e Sampdoria:

Danilo, Bonucci e Chiesa continuam em seu trabalhos no departamento médico.

Do outro lado, a Sampdoria não terá Julian Chabot e Omar Colley, suspensos, e Askilden, Emil Audero, Damsgaard, Ekdal, Ihattaren, Fabio Quagliarella, Valerio Verre e Maya Yoshida por lesões.

Provável escalação de Juventus: Perin (Szczęsny); Alex Sandro, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Arthur; Moise Kean, Dybala

Provável escalação de Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Conti, Rincon; Candreva, Thorsby, Gabbiadini; Caputo

