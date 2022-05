Onde assistir Atalanta x Empoli ao vivo, horário e escalações (21/05)

É a última rodada do Campeonato Italiano na temporada! Neste sábado, 21 de maio, a Atalanta corre contra o tempo para conquistar os três pontos em busca da classificação diante do Empoli, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Atalanta x Empoli ao vivo.

Onde assistir Atalanta x Empoli ao vivo?

O jogo entre Atalanta e Empoli hoje será transmitido ao vivo no Star+, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o Star +, serviço de streaming, é a opção oficial para acompanhar o jogo do Campeonato Italiano hoje.

Pelo valor de R$32,90, o torcedor tem acesso através da plataforma pelo celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo Atalanta x Empoli hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo

Arbitragem: Rosario Abisso

Onde assistir: Star +

Atalanta e Empoli no Campeonato Italiano

É tudo ou nada para a equipe da Atalanta hoje. Ocupando a 8ª posição com 59 pontos, o elenco precisa vencer o jogo deste sábado se quiser garantir-se em competições internacionais na próxima temporada. Entretanto, o grupo comandado por Gasperini também precisa contar com derrota da Roma e Fiorentina na rodada para chegar até a Liga Europa ou Conference League.

Do outro lado, o Empoli não briga por mais nada e sequer tem chances de ser rebaixado até a segunda divisão do Campeonato Italiano, apenas cumprindo tabela neste sábado. Por essa razão, o clube busca somente o bom resultado para consagrar-se em uma melhor colocação. Em 14º lugar, contabiliza 38 pontos.

Escalação da Atalanta: Musso: Djimsiti, Palomino, de Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Pessina e Muriel. Técnico: Gian Piero Gasperini

Escalação do Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Bandinelli, Zurkowski; Verre, Cutrone e Pinamonti. Técnico: Aurelio Andreazzoli.

Confira como foi o último jogo entre os times.

Jogos da última rodada do Campeonato Italiano

A última rodada do Campeonato Italiano promete grandes emoções. Foram 37 rodadas de muitas disputas e rivalidade em busca do título, da zona de classificação e até mesmo para evitar o rebaixamento.

A rodada começou ontem, na sexta-feira, e seguirá até amanhã, no domingo em 22 de maio. Confira todos os jogos da última rodada do Campeonato Italiano para não perder nenhum embate do fim de semana.

Torino x Roma

Genoa x Bologna – 12h15

Fiorentina x Juventus – 15h45

Atalanta x Empoli – 15h45

Lazio x Verona – 15h45

Spezia x Napoli (Domingo, 22/05 às 07h30)

Inter de Milão x Sampdoria (Domingo, 22/05 às 13h)

Sassuolo x Milan (Domingo, 22/05 às 13h)

Venezia x Cagliari (Domingo, 22/05 às 16h)

Salernitana x Udinese (Domingo, 22/05 às 16h)

Acompanhe as notícias do Campeonato Italiano no DCI.