Onde assistir Atalanta x Fiorentina hoje e horário da Copa da Itália – 10/02

A bola vai rolar entre Atalanta e Fiorentina pelas quartas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira, 10/02, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Além de saber as escalações, confira onde assistir o jogo da Atalanta x Fiorentina hoje ao vivo.

Onde assistir Atalanta x Fiorentina

O canal ESPN 2 (TV Paga) e a plataforma Star + (Serviço de Streaming), vão passar o jogo da Atalanta e Fiorentina as duas da tarde nesta quinta-feira para todo o Brasil.

O serviço de streaming está disponível (www.starplus.com) sob os valores vão de R$32,90 até R$45,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia

TV: ESPN 2

Online: Star +

Escalação da Atalanta e Fiorentina

Atalanta – Musso; Zappacosta, Djimsiti, Palomino, De Roon; Koopmeiners, Freuler; Pasalic, Pessina, Malinovskyi; Muriel

Para chegar até aqui, o elenco da Atalanta passou pelo Venezia nas oitavas de final, onde venceu por 2 a 0 jogando em casa. Agora, vai enfrentar uma velha conhecida da elite italiana, prometendo grande duelo nos gramados da Itália na competição.

Fiorentina – Teracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Arthur, Sottil

A Fiorentina, por outro lado, teve um caminho muito mais duro do que o seu rival de hoje. Na primeira rodada, passou por Cosenza Calcio, depois o Benevento e por fim o Napoli nas oitavas. Dessa maneira, entra em campo com toda a confiança para garantir a classificação até as semis.

Veja como foi o último jogo entre Atalanta x Fiorentina.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.