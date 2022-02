Onde assistir Athletic Bilbao x Valencia hoje e horário Copa do Rei – 10/02

Pelo jogo de ida na semifinal da Copa do Rei, o Athletic Bilbao enfrenta o Valencia na tarde desta quinta-feira, 10/02, a partir das 17h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio de San Mamés. Por isso, saiba a seguir onde assistir o jogo do Athletic Bilbao x Valencia hoje.

Onde assistir Athletic Bilbao x Valencia

O canal ESPN 4 (TV Paga) e o Star + (Serviço de Streaming), vão transmitir o jogo da semifinal da Copa do Rei entre Athletic Bilbao e Valencia a partir das cinco e meia da tarde nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil.

O serviço de streaming está disponível no site oficial para assinatura (www.starplus.com) sob os valores de R$32,90 e R$45,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés

TV: ESPN 4

Online: Star +

Escalação do Athletic Bilbao x Valencia

Athletic Bilbao – Ezkieta (Simon); Balenziaga, Martínez, Vivian, Lekue; Dani García, Serrano, Zarraga, Berenguer; Sancet, Raúl

Para chegar até aqui, o elenco do Bilbao venceu o Mancha Real na segunda rodada, depois o Barcelona nas oitavas e, por fim, o Real Madrid nas quartas. Por isso, entra em campo nesta quinta-feira com toda a confiança do mundo ao ter em seu currículo a eliminação dos dois grande favoritos.

Valencia – Mamardashvili; Correia, Foulquier, Cumart, Mosquera, Gaya; Guillamon, Kourouma, Musah; Gómez, Gil

Enquanto isso, o Valencia também foi responsável pela eliminação de grades times na Copa do Rei. O elenco venceu o Utrillas na primeira rodada, depois o Arenteiro na segunda, o Cartagena, o Atlético Baleares e por fim o Cádiz nas quartas. Dessa maneira, só precisa da vitória para fazer história.

Veja como foi um dos últimos jogos entre Athletic Bilbao x Valencia.

