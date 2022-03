Onde assistir Athletico PR x Londrina ao vivo e horário – 20/03/2022

Athletico PR e Londrina se enfrentam neste domingo, a partir das 16h, pelo jogo de volta das quartas no Campeonato Paranaense, na Arena da Baixada. Confira os detalhes de onde assistir Athletico PR hoje.

Pelo jogo de ida, o Londrina venceu o grupo da capital paranaense por 1 a 0. Por isso, o confronto deste domingo está totalmente aberto. Em caso de empate, os pênaltis vão decidir quem avança para as semis.

Onde assistir Athletico PR

O jogo entre Athletico PR e Londrina hoje vai passar ao vivo no streaming Furacão Live e TV NSports, a partir das 16h, horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Furacão está disponível através do site (www.furacaolive.com.br) por assinatura ou também para sócios do clube. A transmissão é feita exclusivamente com profissionais do time, e só passa no aplicativo.

Já a TV NSports, também streaming, pode ser encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Escalações do jogo do Athletico PR e Londrina

Depois de perder o jogo de ida para o seu rival, o Athletico, que optou por escalar jogadores aspirantes do seu plantel, agora precisa reverter o placar em seu favor se quiser disputar uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense, disposto a brigar pelo título. Por fim, terminou a primeira fase em terceiro lugar com 20 pontos.

Provável Athletico PR: Anderson, Daniel, Matheus Felipe, Zé, Pedrinho, Pablo Siles, Juninho, Christian, João Pedro, Jader, Rômulo e Julimar

Enquanto isso, o Londrina disparou na primeira partida das quartas de final do Paranaense e, agora, promete colocar em campo os seus principais jogadores mais uma vez em busca da vitória e a classificação consequentemente para as semifinais da temporada. O grupo só precisa de um empate.

Provável Londrina: Matheus Nogueira, Samuel Santos, Augusto, Saimon, João Paulo, Felipe Vieira, Douglas Coutinho, Jhonny Lucas, Salatiel, Gustavo Blanco e Caprini

Último jogo Athletico PR x Londrina

A última vez que Athletico Paranaense e Londrina se enfrentaram aconteceu no domingo, 13 de março de 2022, nesta mesma temporada, pela partida de ida nas quartas de final do Campeonato Paranaense.

Por 1 a 0 no placar, com gol de Eltinho, o Londrina venceu a partida.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

