Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona: horário e escalação (08/01/2023)

Tem clássico neste domingo! Pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Atlético de Madrid x Barcelona entram em campo às 17h (Horário de Brasília). Em Madrid, a partida vai ser no Estádio Cívitas Metropolitano, a casa do Atleti. Descubra onde assistir e todos os detalhes no texto a seguir do clássico.

Que horas começa Atlético de Madrid x Barcelona

O jogo do Atlético de Madrid x Barcelona hoje na décima sexta rodada do Campeonato Espanhol começa às 17h (horário de Brasília) no domingo, 08 de janeiro de 2023.

O pontapé inicial na transmissão da partida vai ser 16h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde tem o seu próprio fuso horário.

Na Espanha, o duelo vai ser 20h, horário local, já que a Espanha está 4 horas à frente de Brasília.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid e Barcelona hoje

O jogo do Atlético de Madrid e Barcelona hoje vai passar na ESPN e Star + às 17h.

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe o jogo entre Atlético de Madrid x Barcelona neste domingo para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV paga. A emissora não divulgou a equipe de transmissão.

Outra opção é assistir no Star +, plataforma de streaming disponível para assinantes. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet e smartv ou no site (www.starplus.com)

Data: Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, na Espanha

TV: ESPN

Online: Star +

Atlético de Madrid em quarto lugar

O time de Diego Simeone venceu o Elche na última rodada do Campeonato Espanhol após a longa pausa para a Copa do Mundo no Catar. Em quarto lugar com 27 pontos, pode subir uma posição com a vitória neste domingo e quem sabe brigar pela liderança nas próximas rodadas.

No total, contabiliza oito vitórias, três empates e quatro derrtoas. No meio da semana, o Atleti venceu o Oviedo para garantir a classificação até a próxima fase na Copa do Rei.

Barcelona busca retomar a liderança

Com a vitória do Real Madrid ontem, o Barcelona perdeu a liderança. Com 38 pontos, um de diferença com os merengues, o clube da Catalunha precisará se impor neste domingo no clássico espanhol para retomar até a primeira posição.

O time contabiliza 12 vitórias, dois empates e uma derrota. No meio da semana ganhou do Intercity na Copa do Rei para carimbar o passaporte até a fase adiante.

Escalações:

De Paul e Savic seguem fora do plantel do Atleti.

Alba e Lewandowski cumprem suspensão.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Witsel, Giménez; Llorente, Kondogbia, Barrios, Koke, Carrasco; Antoine Griezmann e Álvaro Morata.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Sergio Roberto, Christensen, Balde; Pedri, Gavi, De Jong; Dembélé, Ferrán Torres e Raphinha.

Atlético de Madrid x Barcelona últimos resultados

O clássico do futebol espanhol já foi disputado entre Atlético de Madrid e Barcelona em 239 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. O time da Catalunha acumula 107 vitórias, com 57 empates e 75 vitórias para o elenco de Madrid.

O último encontro aconteceu em 06 de fevereiro de 2022, na temporada passada, durante a 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça levou a melhor por 4 a 2 em campo.

Barcelona 4 x 2 Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid 2 x 0 Barcelona - Campeonato Espanhol

Barcelona 0 x 0 Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol



Jogos do Campeonato Espanhol hoje

Outros jogos da décima sexta rodada do Campeonato Espanhol vão ser disputados neste domingo.

10h - Almería x Real Sociedad

12h15 - Rayo Vallecano x Betis

14h30 - Sevilla x Getafe

