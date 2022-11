Messi vs Lewandowski: quem é melhor? Veja os números

Craques do futebol se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de novembro, pela Copa do Mundo no Catar

No futebol atual, Lionel Messi e Robert Lewandowski são dois dos melhores jogadores do mundo. A rivalidade entre eles cresceu após o prêmio FIFA The Best em 2021 com a vitória do polonês, assim como o troféu Bola de Ouro, onde Messi levou a melhor. Na Copa do Mundo, o duelo entre Messi vs Lewandowski chega para bagunçar ainda mais os números entre eles.

Messi vs Lewandowski: quem é melhor?

Lionel Messi e Robert Lewandowskic são duas estrelas do futebol e não há como apontar quem é o melhor jogador entre os dois, já que a opinião é pessoal do torcedor. Porém, de acordo com os números no esporte, Messi é melhor do que Lewandowski entre quesitos como número de partidas, gols, títulos ou assistências.

Em todos os quesitos analisados, é Messi quem leva a melhor. Por exemplo, em prêmios individuais o argentino conquistou muito mais do que o polonês.

Coincidentemente, os dois atletas têm algo em comum: o fato de vestirem a camisa do Barcelona. Messi usou o manto sagrado do time culé por toda a sua carreira, enquanto Lewandowski decidiu tornar-se jogador do Barça em 2021 para 2022, quando trocou o clube espanhol pelo Bayern de Munique, elenco onde conquistou grande parte dos títulos e memórias na carreira.

Em 30 de novembro, os craques se esbarram na partida entre Polônia e Argentina, na terceira e última rodada da Copa do Mundo do Catar, pelo grupo C. Em duelo decisivo, quem vencer estará classificado para as oitavas de final. Isso significa que o torcedor irá se despedir de um dos dois atletas.

Quem tem mais gols entre Messi vs Lewandowski?

Messi é quem tem mais gols diante de Lewandowski. O argentino contabiliza 788 gols marcados, segundo dados do portal O Gol, entre a Seleção da Argentina, Barcelona e PSG.

Do outro lado, Lewa contabiliza 631 gols, segundo dados do GE entre o Znicz Pruszków, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Barcelona e a Seleção da Polônia.

No número de partidas em toda a carreira, Messi também leva a vantagem. O argentino contabiliza 998 enquanto Lewandowski tem 831, contando tanto com seleção nacional como em clubes profissionais e torneios.

Os números contabilizam dados de gol de falta, pênaltis e jogadas incríveis para o gol.

Quem tem mais título Messi ou Lewandowski?

No total, é Messi quem tem mais títulos diante de Lewandowski. O argentino contabiliza 41 estatuetas, enquanto o polonês tem 26, segundo dados do portal GE. Estes números não incluem premiações individuais.

Os títulos de Messi incluem troféus como Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Champions League, Mundial de Clubes, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA, Supercopa da França, Copa América com a Argentina e também a medalha de ouro olímpica.

Do outro lado, Lewa contabiliza títulos como Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA, Campeonato Polonês, Taça da Polônia, Supercopa da Polônia e Supercopa da Alemanha. O jogador ainda não levantou nenhuma taça com a sua seleção nacional ou até mesmo no Barcelona, seu novo clube de futebol.

Prêmios individuais entre Messi e Lewandowski

Assim como todas as outras categorias, Lionel Messi também leva a melhor no número de prêmios individuais contra Robert Lewandowski. Em toda a sua carreira, Messi tem 78 prêmios, enquanto Lewa tem 40, de acordo com dados do portal GE.

Para Messi, são sete Bolas de Ouro, dois troféus do FIFA The Best, além de ser eleito 3 vezes o melhor jogador da Europa pela UEFA. Messi também contabiliza prêmios como melhor jogador do Campeonato Espanhol, além de ser reconhecido pela Argentina.

Já Lewandowski tem em sua prateleira 2 títulos de melhor jogador do mundo, no FIFA The Best, enquanto ergueu uma vez o prêmio de melhor jogador da Europa, pela UEFA. Lewa também tem títulos de maior artilheiro da Bundesliga, Copa da Alemanha e da Champions.

LEIA TAMBÉM: