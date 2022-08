Onde assistir Atlético de Madrid x Juventus e horário do amistoso (7/8)

Com a bola rolando às 13h (Horário de Brasília), Atlético de Madrid e Juventus disputam amistoso na pré-temporada do futebol neste domingo, 7 de agosto. O torcedor quer saber onde assistir Atlético de Madrid x Juventus hoje, com o palco do confronto em Turim, no Centro de Treinamento da Juventus. Confira todas as informações a seguir.

Onde assistir Atlético de Madrid x Juventus ao vivo

O jogo amistoso não terá transmissão na TV ou online, a partir da uma da tarde, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV ou online, o confronto teve de ser transferido para Turim, na Itália, por conta de bombardeios na Faixa de Gaza. Inicialmente, a partida seria realizada em Israel.

Não há como assistir ao confronto deste domingo.

Informações do jogo do Atlético Madrid x Juventus hoje:

Data: Domingo, 07/08/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Centro de Treinamento da Juventus, em Turim

Onde assistir: Sem transmissão

Histórico de confrontos entre Atlético de Madrid x Juventus

Atlético de Madrid e Juventus já se enfrentaram em 11 oportunidades, de acordo com os dados do portal de estatísticas O Gol. Os confrontos aconteceram pela Champions League e Taça das Feiras, antigo nome dado para a Liga dos Campeões.

A Juventus é quem tem a vantagem com 6 vitórias, 2 empates e 3 triunfos para o clube espanhol, segundo dados do portal O Gol. No quesito gols, a Juve novamente leva a melhor com 16 contra 11.

A última partida entre os dois aconteceu em 26 de novembro de 2019, pelo grupo D, na fase de grupos, com a vitória da Juventus por 1 a 0, gol de Dybala.

Confira no vídeo da TNT Sports um dos últimos confrontos entre as equipes.

Quando começa a temporada na Europa?

O Campeonato Italiano e o Espanhol começam no próximo fim de semana, entre os dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, com a primeira rodada sendo realizada.

As competições dão o primeiro passo para a realização das temporadas, onde vão lutar pela vitória e quem sabe o título ao fim da temporada.

Confira a seguir o primeiro jogo na temporada de Juventus e Atléti.

JUVENTUS x SASSUOLO (Primeira rodada do Campeonato Italiano)

Segunda-feira, 15/08 às 15h45, no Juventus Stadium, em Turim

GETAFE x ATLÉTICO DE MADRID (Primeira rodada do Campeonato Espanhol)

Segunda-feira, 15/08 às 14h30, no Estádio Alfonso Pérez, em Getafe

