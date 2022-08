Onde assistir Atlético de Madrid x Villarreal ao vivo na TV hoje (21/08)

Equipes disputam a segunda rodada do Campeonato Espanhol neste domingo, com transmissão ao vivo

Valendo a liderança do Campeonato Espanhol, as equipes de Atlético de Madrid e Villarreal disputam neste domingo, 21 de agosto, a segunda rodada da competição às 14h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir Atlético de Madrid x Villarreal hoje ao vivo a partida que vai acontecer no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid.

O Atleti aparece em 5º lugar com 3 pontos, enquanto o Villareal vem na 4ª posição também com 3, ou seja, as equipes não perderam na temporada.

Onde assistir Atlético de Madrid x Villarreal hoje

O jogo do Atlético de Madrid e Villarreal hoje tem transmissão do Star+, a partir das 14h30 (Horário de Brasília). Quer acompanhar todos os lances do time de Diego Simeone neste domingo? Simples, basta acessar a plataforma de streaming Star + para assistir de perto todas as emoções do confronto. Para a infelicidade do apaixonado por futebol, a partida não tem transmissão pela TV.

Para assinantes, basta acessar a plataforma através do aplicativo pelo celular, ou tablet, computador e até na smartTV, mas apenas em produtos que sejam compatíveis com o streaming.

Para quem não é membro do serviço de streaming, basta acessar o site www.starplus.com, clicar em “Escolher seu plano” (como mostra a foto abaixo), e escolher o produto. São três diferentes pacotes com valores entre R$ 32,90 em R$ 55,90. Assim que escolher, basta fazer o login com e-mail e a senha e procurar o jogo no mosaico.

Qual brasileiro joga no Atlético de Madrid?

Os brasileiros que jogam no Atlético de Madrid são Felipe, zagueiro e ex-Corinthians, o lateral Renan Lodi, ex-Athletico PR e Matheus Cunha, destaque do elenco com apenas 23 anos, formado na categoria de base do Coritiba.

O time do Atlético brigou pelo título na temporada passada com o Sevilla e o Real Madrid. No entanto, assim que a edição do Campeonato Espanhol acabou, o elenco de Diego Simeone garantiu-se em terceiro lugar com 71 pontos, garantindo-se apenas na Champions League.

Este ano, o Atleti estreou com vitória na nova temporada, vencendo o Getafe por 3 x 0, fora de casa. Ocupando a 5ª posição da tabela até aqui, luta para alcançar a ponta da classificação.

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Villarreal

Para Diego Simeone, nenhum dos seus atletas está indisponível. Por isso, com a presença de Morata e João Felix, o conjunto de jogadores deve estar 100% titular hoje.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel, Reinildo; Ñiguez, Llorente, Koke, Lemar; Molina, João Felix e Morata.

Alberto Moreno continua indisponível no plantel de jogadores do Villarreal. No entanto, o elenco deve estar completo neste domingo.

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Alibol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Capoue; Jackson, Gerard Moreno e Pino.

Próximo jogos:

ATLÉTICO DE MADRID:

Valencia x Atlético de Madrid – Segunda-feira, 29/08 às 17h – Campeonato Espanhol

Real Sociedad x Atlético de Madrid – Sábado, 03/09 às 13h30 – Campeonato Espanhol

VILLARREAL:

Villarreal x Hajduk Split – Quinta-feira, 25/08 às 16h – Conference League

Getafe x Villarreal – Domingo, 28/08 às 12h30 – Campeonato Espanhol

