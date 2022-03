Onde assistir Atlético GO x Goiás ao vivo e horário da final (26/03)

Atlético GO x Goiás Partida é válida pelo jogo de ida na final do Campeonato Goiano

Neste sábado, Atlético GO e Goiás se enfrentam a partir das 16h30, no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano em 2022, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Confira a seguir todas as informações e onde assistir Atlético GO x Goiás ao vivo.

Pelo primeiro jogo, quem vencer abre a vantagem na final da competição.

Onde assistir Atlético GO x Goiás

O jogo entre Atlético GO e Goiás hoje vai ser transmitido na Globo e Eleven Sports, a partir das 16h30, no horário de Brasília.

A emissora da Globo vai passar o jogo em todo o estado de Goiás de graça e ao vivo. Já a plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS também de graça.

Competição: Campeonato Goiano

Data: 26 de março de 2022

Horário: às 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia/GO

Árbitro: Eduardo Tomaz.

Escalação de Atlético GO e Goiás

Provável Escalação Atlético GO: Luan Poli, Dudu, Ramon Menezes, Wanderson, Arthur Henrique, Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho, Wellington e Montenegro

Provável Escalação Goiás: Tadeu, Maguinho, Caetano, Reynaldo, Diego, Artur, Vinícius, Fellipe Bastos, Nicolas, Elvis e Luan

O time do Atlético Goianiense conseguiu se classificar para a grande final do Campeonato Goiano depois de vencer o Vila Nova na semifinal. O elenco fez uma boa campanha na primeira fase, terminando em segundo lugar no grupo B com 17 pontos tendo cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Nas quartas, passou pelo Morrinhos com facilidade. Se vencer hoje, abre vantagem na final.

Enquanto isso, o Goiás terminou a primeira fase do Goiano em primeiro lugar no grupo A com 23 pontos, ou seja, contabilizou sete vitórias, dois empates e uma derrota apenas. Por isso, conquistou a classificação direta até as quartas de final do estadual. Nas quartas, venceu o CRAC e, na semi, o Iporá. Agora, mesmo fora de casa, espera dar o primeiro passo rumo à vitória.

Confira no vídeo a seguir como foi o jogo do Atlético.

