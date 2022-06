Onde assistir Austrália x Peru ao vivo e horário da repescagem (13/06)

Quem vencer está classificado para a Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro deste ano

Conheceremos mais um classificado para a Copa do Mundo nesta segunda, 13 de junho. As seleções da Austrália e Peru se enfrentam pela repescagem mundial em partida única, no Estádio Al-Rayyan, no Catar. A bola vai rolar a partir das 15h (Horário de Brasília), onde o vencedor está classificado para o Mundial. Confira todas as informações e saiba onde assistir Austrália x Peru hoje.

Onde assistir Austrália x Peru hoje ao vivo?

O jogo entre Austrália e Peru hoje na repescagem será transmitido no SporTV 2 e Globo Play. Disponível apenas em operadoras por assinatura, o canal exibe todas as emoções do confronto que revelará mais um candidato ao título da Copa do Mundo do Catar. Somente assinantes de todo o Brasil poderão assistir.

Outra opção é curtir online através do Globo Play. Se você é assinante e tem a emissora em sua programação, então basta sintonizar pelo aplicativo ou computador e acompanhar.

Informações do jogo da repescagem mundial hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 15h(Horário de Brasília)

Local: Estádio Al-Rayyan, no Catar

Onde assistir: SporTV 2 e Globo Play

+ Penta: qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou?

Austrália e Peru na repescagem mundial

A seleção da Austrália venceu a dos Emirados Árabes Unidos na repescagem final das Eliminatórias da Ásia para garantir a oportunidade de disputar hoje, em partida única, a vaga no maior baile de futebol do planeta. Vale tudo na competição e por isso, os australianos deverão manter a escalação principal para esta segunda-feira.

Do outro lado, a seleção do Peru entra em campo nesta segunda-feira também com time completo e sem desfalques no plantel. O elenco terminou as Eliminatórias da América do Sul em quinto lugar na tabela, ou seja, garantiu a oportunidade de disputar a repescagem mundial diante dos australianos.

Escalação da Austrália: Ryan; Karacic, Wright, Rowles, Davidson; Mabil, Dougall, Mooy, McGree; Goodwin e D’Agostino. Técnico: Graham Arnold

Escalação do Peru: Gallese; Zambrano, Advincula, Callens, Trauco; Tapia, Yotun, Pena; Lapadula, Carrillo e Cueva. Técnico: Ricardo Gareca

Quando vai começar a Copa do Mundo do Catar?

A Copa do Mundo da FIFA vai começar em 21 de novembro de 2022, no Catar.

O duelo de abertura da maior competição de futebol do mundo será entre Senegal x Holanda, no Al Khor Stadium, na cidade de Al Khor, no Catar, por seleções do grupo A.

A FIFA já definiu cada um dos grupos do Mundial, faltando apenas dois concorrentes para integrarem o plantel de seleções, sendo o vencedor de hoje e Costa Rica ou Nova Zelândia, de acordo também com a repescagem.

Grupos na Copa do Mundo de 2022

Quem vencer a repescagem mundial entre Peru e Austrália vai integrar o grupo D ao lado da França, Dinamarca e Tunísia. O vencedor terá pela frente um trabalho duro contra os franceses, atuais campeões, além dos dinamarqueses que fazem boa campanha na Liga das Nações.

O grupo foi definido através de sorteio da FIFA. Confira a seguir todos os grupos da Copa do Mundo no Catar, marcada para novembro e dezembro.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul