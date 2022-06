Onde assistir Áustria x Dinamarca ao vivo: horário e escalação (06/06)

Depois de vencer a equipe francesa na semana passada, a Dinamarca entra em campo nesta segunda-feira, 6 de junho, para enfrentar a Áustria, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Pela segunda rodada na Liga A da Liga das Nações, o confronto será realizado no Ernst-Happel-Stadion, em Viena. Acompanhe a seguir e saiba onde assistir Áustria x Dinamarca ao vivo hoje.

Onde assistir Áustria x Dinamarca hoje na Liga das Nações?

O jogo entre Áustria e Dinamarca hoje na Liga das Nações vai passar ao vivo na ESPN e Star +.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN exibe para todos os estados do Brasil o confronto da Liga das Nações nesta segunda-feira. O torcedor deve sintonizar em seu televisor para curtir todos os momentos ao vivo.

Para curtir online, o serviço de streaming Star +, da Disney, disponibiliza as imagens do jogo através do aplicativo para celular, tablet, computador e também via smart TV.

Informações do jogo do Áustria x Dinamarca hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Ernst-Happel-Stadion, em Viena, na Áustria

Arbitragem: William Collum

Onde assistir: ESPN e Star +

Áustria e Dinamarca na Liga das Nações

A seleção da Áustria venceu a Croácia, atual vice-campeã do mundo, na última rodada da Liga das Nações. Com o resultado, assumiu a liderança com 3 pontos, tendo a vantagem pelo saldo de gols. O resultado nesta segunda-feira é extremamente importante para os austríacos e, por isso, esperam conta com o apoio dos torcedores em casa.

Do outro lado, a Dinamarca vem confiante após derrotar a França, atual campeã do mundo no futebol, pela primeira rodada da competição. Em segundo lugar no grupo um com 3 pontos, a equipe dinamarquesa tem a diferença apenas no saldo de gols e, se vencer hoje, assume a liderança, pronto para se preparar até a Copa do Catar em novembro.

Retrospecto de Áustria x Dinamarca:

Dinamarca 1 x 0 Áustria

Áustria 0 x 4 Dinamarca

Dinamarca 2 x 0 Áustria

Escalações de Áustria x Dinamarca:

Os austríacos não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação da Áustria: Lindner; Wober, Alana, Trauner, Lainer; Schlager, Laimer, Sabitzer, Seiwald; Baumgartner e Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick

Para os dinamarqueses, Eriksen voltou oficiante ao elenco. Já Kjaer segue fora por lesão.

Escalação da Dinamarca: Schmeichel; Nelsson, Vestergaard, Anderson; Maehle, Hojberg, Delaney, Damsgaard; Eriksen, Cornelius e Skov-Olsen. Técnico: Kasper Hjulmand

Palpite Áustria x Dinamarca

Valendo a liderança do grupo um na Liga A da competição da UEFA, o confronto nesta segunda-feira promete ser equilibrado até o apito final.

Jogando em casa, a Áustria conta com ótimos jogadores em seu plantel como Arnautovic, Sabitzer e Baumgartner, o que pode garantir o saldo de gols assim como foi na primeira etapa.

Já os dinamarqueses também contam com bons nomes e, depois de vencerem a França, mantém a confiança no alto. Uma coisa é certa, o jogo de hoje promete muitos gols, onde qualquer seleção tem grandes chances de sair com os três pontos.