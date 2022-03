Bahia x Sport na Copa do Nordeste hoje: onde assistir e horário 05/03

Bahia e Sport entram em campo hoje pela sétima rodada da Copa do Nordeste na Arena Fonte Nova. A partir das 17h45, o canal SBT, o Tik Tok e o pay-per-view Nordeste FC transmitem ao vivo a partida. A seguir, confira todos os detalhes de Bahia x Sport na Copa do Nordeste hoje.

Onde assistir Bahia x Sport na Copa do Nordeste

O jogo do Bahia x Sport hoje na Copa do Nordeste, 5 de março de 2022, vai passar no canal SBT, no aplicativo Tik Tok e no pay-per-view do Nordeste FC, a partir das 17h45, pelo horário de Brasília.

O canal do SBT vai passar o jogo para os estados da Bahia e Pernambuco. Já a plataforma do PPV pode ser assinada no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo do Bahia x Sport hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 17h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir jogo de hoje: SBT, Tik Tok e PPV do Nordeste FC

Últimos jogos Bahia x Sport

18/11/2021 – Sport 1 x 0 Bahia – Brasileirão

01/08/2021 – Bahia 0 x 1 Sport – Brasileirão

20/03/2021 – Bahia 4 x 0 Sport – Copa do Nordeste

Relembre uma das partidas entre Bahia x Sport.

+ Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Escalação da Bahia x Sport

Bahia: Matheus; Douglas Borel, Ignácio, Gustavo Henrique, Rezende; Luiz Henrique, Raí, Patrick; Rodallega, Daniel, Marco Antônio

Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Lucas Hernández; William Oliveira, Luciano Jubá, Pedro, Blas; Flávio, Búfalo

O Bahia tropeçou durante a semana para o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. Por isso, entra em campo neste sábado buscando dar a volta por cima custe o que custar na Copa do Nordeste. No grupo B, se mantém em quarta posição com 10 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias, um empate e duas derrotas em toda a competição.

Se continuar assim, entretanto, consegue a classificação até a próxima fase.

Enquanto isso, o Sport vem em terceiro lugar no grupo A com 8 pontos, ou seja, venceu duas partidas, empatou outras duas e perdeu o total de duas na mesma competição. O elenco promete dar trabalho ao adversário em campo hoje, já que faz uma boa campanha no torneio em busca da classificação direta até a próxima fase.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

Quatro partidas serão realizadas neste sábado ao vivo pela Copa do Nordeste na sétima rodada.

CRB x Sampaio Corrêa – 16h

Bahia x Sport – 17h45

Altos x Fortaleza – 17h45

Ceará x CSA – 19h45

Aproveite e siga o DCI no Google News.