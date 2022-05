Onde assistir Banfield x Universidad Católica ao vivo e horário (17/05)

Pela quinta rodada da Sul-Americana no grupo C, Banfield e Universidad Católica se enfrentam nesta terça-feira, 17 de maio de 2022, Estádio Florencio Sola, na cidade de Banfield, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Banfield x Universidad Católica.

Onde assistir Banfield x Universidad Católica?

O jogo do Banfield e Universidad Católica hoje vai ser transmitido na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol TV é quem possui os direitos de transmissão da Sul-Americana nesta temporada. Por isso, o torcedor deve sintonizar o canal através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro ou DirecTV GO.

Outra opção é assistir online através dos aplicativos de streaming como o NOW, Sky Play ou então o DirecTV GO.

Informações do jogo Banfield x Universidad Católica hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Florencio Sola, na cidade de Banfield

Onde assistir: Conmebol TV

+ Critérios de desempate na Sul-Americana: conheça as regras de 2022

Banfield e Universidad Católica na Copa Sul-Americana

Na lanterna do grupo com 3 pontos, o Banfield praticamente não mais mais chances de chegar até a primeira posição da Sul-Americana. A única oportunidade é se vencer o seu confronto e os adversários também tropeçarem. Mesmo assim, o elenco não conseguiria o resultado necessário. Ao todo contabiliza uma vitória e três derrotas.

Enquanto isso, o Universidad Católica do Equador vem na 3ª posição com 4 pontos, ou seja, ainda tem um resquício de oportunidade de garantir os três pontos nesta terça-feira e se Santos e Union de La Calera empatarem ou tropeçarem na rodada. Ao todo, o clube contabiliza uma vitória, um empate e duas derrotas.

Escalações de Banfield x Universidad Católica:

Escocar foi expulso na última rodada e por isso não está apto para

Provável escalação do Banfield: Bologna; Coronel, Maciel, Lollo, Cabrera; Domingo, Álvarez, Romero, Palacios; Perales e Cvitanich. Técnico: Diego Dabove

Os visitantes não tem novas baixas para o jogo de hoje.

Provável escalação do Universidad Católica do Equador: Cuero; Minda, Mosquera, Ordóñez, Loor Requelme; Minda, Martínez, Clavijo Romero; Alzugaray, Borja e Díaz. Técnico: Miguel Rondelli

Último jogo de Banfield x Universidad Católica:

No dia 27 de abril de 2022, na quarta-feira, as equipes de Banfield e Universidad Católica do Equador se enfrentaram pela última vez na Copa Sul-Americana, pela terceira rodada da temporada.

Por 2 x 0, com gols de Ismael Díaz e Borja, o time do Univerisdad saiu na frente.

Confira como foi o último jogo entre os dois times.