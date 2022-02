Onde assistir Bangu x Madureira hoje, horário e escalações ao vivo – 09/02

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Bangu e Madureira entram em campo nesta quarta-feira, 09/02, com a rolando às 15h30 (Horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro com transmissão ao vivo. Além das escalações e horário, confira onde assistir ao jogo do Bangu x Madureira hoje.

Onde assistir Bangu x Madureira

A partida do Campeonato Carioca entre Bangu e Madureira vai ser transmitida somente no Carioca Play (Pay-per-view) disponível para todo o Brasil para assinantes a partir das três e meia da tarde.

A plataforma pode ser assistida através do site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores de R$ 27,90 a partida na Taça Guanabara e R$49,90 as fases finais.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço

Local: Arena Fonte Luminosa

TV: Sem transmissão

Online: TV Cariocão Play

Bangu x Madureira no Carioca

Bangu –Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito, Baggio; Renatinho, Denilson, Lucas Oliveira; Luís Araújo, Daniel Dias, Santarém

Depois de ser derrotado pela Portuguesa na última rodada do Carioca, o time do Bangu volta aos gramados para tentar conquistar os três pontos e, quem sabe assim, se afastar da zona de rebaixamento, ocupando neste momento a nona posição com 4 pontos.

Madureira – Dida; Rhuan, Edgard Silva, Feliphe Gabriel, Diogo Carlos; Felipe Dias, Nonato, Rafinha; Ygor, Pipico, Erick Pulga

O time do Madureira também acabou derrotado no último fim de semana, perdendo de goleada pelo Vasco mesmo jogando em casa. Somente uma posição abaixo do adversário de hoje, em décimo lugar com 3 pontos, o visitante vai fazer de tudo para levar para casa os três pontos e subir na classificação.

Relembre o último jogo do Bangu x Madureira.

