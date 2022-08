Onde assistir Bayern de Munique x Wolfsburg hoje DE GRAÇA (14/08)

Atual campeão alemão, o Bayern de Munique recebe o Wolfsburg neste domingo, 14 de agosto, na Allianz Arena, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. A partida está marcada para começar às 12h30 (horário de Brasília), por isso onde assistir Bayern de Munique x Wolfsburg hoje é no OneFootball, de graça para todo o país.

O Bayern de Munique venceu na estreia da Bundesliga, ocupando a 4ª posição com 3 pontos. Já os Lobos estão em 13º lugar com apenas 1 ponto, depois de empatar na primeira rodada.

Onde assistir Bayern de Munique x Wolfsburg hoje

O jogo do Bayern de Munique e Wolfsburg hoje tem transmissão do OneFootball, a partir das 12h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, a única maneira de acompanhar o jogo deste domingo é através do aplicativo do OneFootball, disponível de graça para todo o público do Brasil. A plataforma pode ser encontrada pelo site (www.onefootball.com) e também no aplicativo para celular, tablet e computador.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique

Onde assistir Bayern de Munique x Wolfsburg: OneFootball

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Wolfsburg:

Para a nova temporada da Bundesliga, o técnico Julian Nagelsmann ainda não pode contar com Choupo-Moting, Goretzka e Sarr, lesionados.

Escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer, Gnabry, Müller, Musiala; Mane.

Para o comandante dos Lobos, Niko Kovac, os jogadores Gerhardt e Wind estão lesionados e por isso não podem jogar hoje.

Escalação do Wolfsburg: Casteels; Baku, Bornauw, Lacroix, Van de Ven; Svanberg, Guilavogui, Arnold, Wimmer, L. Nmecha e Marmoush.

Quantas rodadas tem o Campeonato Alemão?

O Campeonato Alemão tem 34 rodadas, divididas em dois turnos com dezessete rodadas cada. São 18 equipes brigando na primeira divisão, no modelo de pontos corridos.

Cada vitória vale 3 pontos, enquanto o empate é 1 ponto para cada time na disputa. Os times brigam pelas posições da parte de cima da tabela de classificação, já que ao fim da temporada o líder será declarado o campeão alemão na temporada.

Além disso, os quatro primeiros na tabela vão para a fase de grupos da Champions League. O 5º lugar disputará a Liga Europa e o 6º a Conference League. Na parte de baixo, os dois últimos vão para a segunda divisão alemã, enquanto o 16º jogará o playoff de rebaixamento.

Resultados da segunda rodada da Bundesliga

A segunda rodada do Campeonato Alemão trouxe resultados expressivos para a temporada, como a vitória do Borussia Dortmund em cima do Freiburg, além do empate entre Schalke e Borussia Monchengladbach.

Enquanto isso, o RB Leipzig empatou com o Colônia. Já o atual campeão Bayern vai jogar neste domingo, fechando o fim de semana.

Confira todos os resultados da segunda rodada da Bundesliga.

Freiburg 1 x 3 Borussia Dortmund

Hoffenheim 3 x 2 Bochum

Werder Bremen 2 x 2 Stuttgart

RB Leipzig 2 x 2 Colônia

Bayer Leverkusen 1 x 2 Augsburg

Hertha Berlin 1 x 1 Eintracht Frankfurt

Schalke 04 2 x 2 Borussia Monchengladbach

Mainz x Union Berlin – 10h30 (OneFootball)

Bayern x Wolfsburg – 12h30

