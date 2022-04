Onde assistir Bayern x Borussia Dortmund ao vivo e de graça hoje (23/04)

Tem clássico imperdível na programação. Pela 31ª rodada do Campeonato Alemão, Bayern e Borussia Dortmund se enfrentam a partir das 13h30 (Horário de Brasília), neste sábado, na Allianz Arena, em Munique. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Bayern x Borussia Dortmund.

Do lado do Bayern, o time comandado por Julian Nagelsmann busca a vitória para aumentar a vantagem na liderança da competição, com 9 pontos. Já o Dortmund, time de Marco Rose, ainda sonha com a possibilidade de ocupar a primeira posição e quem sabe conquistar o título na temporada.

Onde assistir Bayern x Borussia Dortmund ao vivo?

O jogo do Bayern e Borussia Dortmund hoje terá transmissão do OneFootball (Streaming), a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

O aplicativo OneFootball tem exclusividade nas transmissões do Campeonato Alemão. A plataforma exibe todos os jogos da rodada tanto no fim de semana como durante a semana, todos de maneira online.

Para acompanhar, basta acessar o site (www.onefootball.com), procurar a Bundesliga e curtir. Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS de graça, também é possível assistir. Não é necessário conta ou até mesmo assinatura.

Ficha técnica de Bayern x Borussia Dortmund hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique

Onde assistir: OneFootball

+ Erling Haaland: conheça o fenômeno do Borussia Dortmund

Escalação do Bayern x Borussia Dortmund

Para os anfitriões, Richards, resfriado, e Sarr e Tolisso, lesionados, estão fora da partida deste sábado. Dessa maneira, o técnico Julian Nagelsmann deve manter a escalação principal com Lewandowski no ataque, com Muller e Gnabry.

Para o Dortmund, Haaland está de volta ao plantel, enquanto Dahoud, Hummels, Kobel, Meunier, Morey, Reyna, Schmelzer, Tigges e Witsel estão indisponíveis.

Escalação do Bayern:​ Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane e Lewandowski

Escalação do Borussia Dortmund: Hitz, Pongracic, Akanji, Zagadou, Wolf, Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt, Reus e Haaland

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Bayern e Borussia Dortmund

As equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Alemão na temporada. O Bayern foi derrotado pelo Villarreal nas quartas da Champions, enquanto o Dortmund perdeu para o Rangers e foi desclassificado da Liga Europa nos playoffs.

Confira a seguir os próximos jogos dos times.

Bayern de Munique:

Mainz x Bayern de Munique – Sábado, 30/04 às 10h30 (Bundesliga)

Bayern de Munique x Stuttgart – Domingo, 08/05 às 12h30 (Bundesliga)

Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund x Bochum – Sábado, 30/04 às 10h30 (Bundesliga)

Greuther Furth x Borussia Dortmund – Sábado, 07/05 às 10h30 (Bundesliga)

Aproveite e siga o DCI no Google News