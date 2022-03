Betis x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo hoje e horário (03/03)

Betis x Rayo Vallecano disputam nesta quinta-feira, 3 de março, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, a partir das 17h. O jogo é válido pela semifinal da Copa do Rei, mas onde onde assistir hoje? A transmissão será pela ESPN.

Onde assistir Betis x Rayo Vallecano

A partida entre Betis x Rayo Vallecano vai passar hoje, 3 de março, no canal ESPN 2 e pelo streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Informações do jogo de hoje

Data: 03/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, na Espanha

Onde assistir jogo de hoje: ESPN 2 e Star +

Últimos jogos Betis x Rayo Vallecano

09/02/2022 – Rayo 1 x 2 Betis – Copa do Rei

09/01/2022 – Rayo 1 x 1 Betis – Campeonato Espanhol

24/10/2021 – Betis 3 x 2 Rayo – Campeonato Espanhol

Confira como foi o jogo de ida pela Copa do Rei.

Escalação do Betis e Rayo Vallecano

O elenco do Betis entra em campo nesta quinta-feira depois de perder o clássico espanhol para o Sevilla no último fim de semana. Na tabela da liga, aparece em terceiro lugar com 46 pontos, isto é, tem chances de atingir a liderança nas próximas rodadas. Já pela Copa do Rei, o clube venceu a primeira partida por 2 a 1 e, agora está mais próximo de se garantir na final.

Escalação do Betis: Bravo; Marc Bartra, Bellerín, Victor Ruíz, Álex Moreno; Rodríguez, Willian Carvalho, Canales; Fékir, Tello, Borja Iglesias

Enquanto isso, o Rayo Vallecano também vem de derrota no fim de semana. Diante do Real Madrid, o líder do Campeonato Espanhol, o grupo acabou perdendo em casa e, por isso, segue em décimo segundo lugar com 31 pontos no total. Já na Copa do Rei, o time perdeu a primeira partida e, agora, espera dar a volta por cima para se garantir na final.

Escalação do Rayo Vallecano: Zidane; Balliu, Mario Suárez, Catena Marugán, García; Martín, Comesaña; Bebé, Trejo, García; Guardiola

Quando vai ser a final da Copa do Rei?

A grande decisão da Copa do Rei vai ser realizada em 23 de abril de 2022, sábado, sem horário definido pela Federação Espanhol de Futebol.

O Valencia venceu o Athletic Bilbao na outra semifinal e, por isso, garantiu-se na final da competição espanhola, aguardando o vencedor entre Betis e Rayo Vallecano. Este ano, os grandes elencos como Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid ficaram para trás.

