Onde assistir Bielorrússia x Suíça nas Eliminatórias hoje (25/03/23)

Neste sábado, 25 de março, a partida entre Bielorrússia x Suíça acontece no Estádio Karadorde, em Novi Sad, válida pela primeira rodada do grupo I nas Eliminatórias da Eurocopa. A bola vai rolar entre as seleções às 14h (horário de Brasília). O vencedor assume a liderança do grupo com três pontos.

Também estão no grupo I as seleções de Andorra, Israel, Kosovo e Romênia. O primeiro e segundo lugar no grupo da qualificação garantem a vaga no torneio da Alemanha.

Assistir Bielorrússia x Suíça ao vivo hoje

A partida entre Bielorrússia x Suíça hoje será transmitida no SporTV e GloboPlay, com cobertura a partir das 14h. O canal só está disponível na TV fechada enquanto a plataforma de streaming só pode ser assistida por assinantes.

O canal SporTV está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pacote de canais.

Para quem curte assistir na internet a opção é o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Assinantes acompanham os canais ao vivo na plataforma pelo celular ou outro dispositivo móvel. Os valores dos combos vão de R$ 24,90 até R$89,90 por mês.

No horário local, o pontapé inicial vai ser 20h, porque a Bielorrússia está 6 horas à frente de Brasília.

Palpites do jogo de hoje

É sempre difícil definir o palpite entre duas grandes seleções. A Suíça, no entanto, tem o favoritismo por trazer jogadores excepcionais. A equipe europeia, além disso, teve bons resultados no ano passado durante a Copa do Mundo. Avançou para as oitavas e, mesmo perdendo para o Brasil, teve bom desempenho.

Já a Bielorrússia tem dificuldades em mostrar o lado ofensivo e até o defensivo dentro de campo, para segurar o placar. Os jogadores não são conhecidos como os suíços. O time da Bielorrússia vem de derrota em amistoso para Omã, no fim do ano passado. Na Liga das Nações foi rebaixada para a Liga D.

A vitória dos suíços é praticamente certa.

Muralha? Quem é o goleiro da Suíça

Quantos times se classificam para a Euro?

O primeiro e o segundo lugar de cada grupo nas Eliminatórias se classificam para a Eurocopa de 2024. Serão vinte seleções garantidas na próxima edição do torneio europeu.

As três vagas restantes serão disputadas em repescagem de acordo com as colocações na Liga das Nações. As seleções vão jogar a repescagem semifinal, seguido da final, ambos em partida única.

Alemanha é a única com vaga garantida porque é a anfitriã do torneio em 2024.

Próximo jogo da Suíça

A Suíça volta a jogar na próxima terça-feira, 28 de março, contra Israel na segunda rodada. O rival do Brasil na última Copa do Mundo irá jogar no Estádio de Genebra, às 15h45, no grupo I.

Suíça x Israel - Segunda rodada das eliminatórias

Data: Terça-feira, 28/03 às 15h45

