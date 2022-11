O goleiro Yann Sommer, da Suíça, promete guardar muito bem as redes da equipe suíça durante a Copa do Mundo no Catar; ele joga no Borussia Mönchengladbach, da Alemanha

Muralha? Quem é o goleiro da Suíça na Copa do Mundo do Catar 2022

Quantos goleiros no futebol podem dizer que já defenderam o pênalti de Mbappé? O suíço Yann Sommer já. Depois de fazer uma campanha extraordinária na Eurocopa, o goleiro da Suíça chega para disputar a Copa do Mundo do Catar, adversário do Brasil na fase de grupos. Conheça um pouco mais sobre o arqueiro suíço e o que esperar.

Quem é o goleiro da Suíça? Conheça Sommer

O goleiro da Suíça é Yann Sommer, de 33 anos e 1,83 m. Consolidado na posição, o arqueiro está em sua terceira Copa do Mundo na carreira. Ele defende o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, desde 2014.

Não há como negar que Sommer é destaque no elenco suíço. São 78 partidas com a camisa da Suíça, de acordo com dados do Transfermarkt. Ele ganhou a primeira oportunidade em 2012, de onde não saiu mais. Disputou as Copas de 2014, suplente não utilizado, e em 2018, titular.

Sommer começou nas categorias de base do Basel, clube suíço. Ele ganhou a oportunidade no time profissional em 2006, mas foi emprestado um ano depois ao Vaduz, também da Suíça. Já em 2009 ele foi para o Grasshoppers, onde permaneceu por uma temporada. Ao retornar para o Basel, ficou por quatro anos.

Em 2014, Sommer transferiu-se ao Borussia Mönchengladbach, onde permanece até hoje. São 335 partidas pelo clube alemão com até 90 desafios sem tomar gol, de acordo com o portal Transfermarkt. O guarda redes tem o status de ídolo aos torcedores do Gladbach.

Fora dos gramados, Sommer é muito ligado à música. No Instagram, é possível encontrar vídeos do arqueiro tocando violão e até cantando. Além disso, ele também participa de ações sociais em hospitais para crianças em feriados e datas especiais. Mas além de ser um grande profissional e figura importante fora de campo, Sommer também cozinha.

O goleiro da Suíça já teve um blog de culinária um blog de culinária intitulado de Sommerkocht. A página está fora do ar hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yann Sommer (@ysommer1)

Sommer na Eurocopa em 2021

O goleiro defende a Seleção da Suíça desde 2012, quando recebeu a sua primeira convocação para atuar em Eliminatórias e amistosos. Porém, foi na Eurocopa de 2021 que Sommer se destacou com a camisa vermelha.

No grupo A, a Suíça terminou em terceiro lugar com 4 pontos, garantindo a vaga nas oitavas de final. Contra a França, Sommer foi o grande herói e responsável pela classificação. Empate em 3 a 3 no tempo normal levou aos pênaltis. Sommer defendeu a cobrança de Mbappé, a última, carimbando o passaporte da Suíça até as quartas.

Nas quartas, ele conseguiu defender chutes dos espanhóis em empate de 1 a 1. Já nos pênaltis, ele até pegou pênaltis, mas não foi o bastante para avançar até as semis. A sua campanha foi uma das melhores da carreira, consolidando a sua titularidade na equipe nacional.

Relembre a defesa de Sommer com Mbappé.

Jogos da Suíça na Copa do Mundo 2022

A seleção da Suíça está no grupo G ao lado do Brasil, Sérvia e Camarões na Copa do Mundo do Catar. Considerado o segundo favorito a avançar até as oitavas de final, o elenco pode se classificar até mesmo com antecedência.

O elenco suíço venceu por 1 a 0 a equipe de Camarões na primeira rodada. Já na segunda rodada terá o Brasil como grande oponente dentro de campo, no Estádio 974. Pela terceira rodada e última, o jogo vai ser contra a Sérvia.

Somente os dois primeiros da chave avançam para as oitavas de final da Copa do Catar.

Suíça 1 x 0 Camarões

Local: Estádio Al Janoub

Brasil x Suíça (2ª rodada do grupo G)

Data: Segunda-feira, 28/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Sérvia x Suíça (3ª rodada do grupo G)

Data: Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

