Onde assistir Bolívia x Equador feminino (08/07) e horário ao vivo

Vai começar a Copa América Feminina! Onde assistir Bolívia x Equador feminino, primeira partida da competição na temporada? Nesta sexta-feira, 8 de julho, as seleções se enfrentam a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, pela abertura do grupo A. Confira a seguir as principais informações do jogo.

Lembrando que a Colômbia é a sede da competição feminina da CONMEBOL este ano.

Onde assistir Bolívia x Equador feminino hoje?

O jogo da Bolívia x Equador no futebol feminino hoje não terá transmissão nem pela televisão como online, com início a partir das 18h (Horário de Brasília), na Copa América Feminina de 2022.

Para a tristeza do torcedor, o confronto de abertura na competição feminina não terá transmissão. A única opção é acompanhar os melhores lances na cobertura através dos perfis oficiais das seleções @LaTri, do Equador, e a @laverde_fbf, da Bolívia.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir Bolívia x Equador feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Bolívia e Equador na Copa América Feminina 2022

A equipe da Bolívia busca o primeiro título na Copa América Feminina. Mesmo participando das edições, o time não chegou a conquistar as glórias, falhando nas ocasiões. Por isso, com o preparo total neste ano, a seleção espera fazer uma boa temporada e quem sabe levar para casa o troféu. No mês de junho enfrentou por duas vezes o Uruguai em amistoso, mas perdeu em ambas.

Escalação da Bolívia: Lopez; Salvatierra, Ericka Morales, Melgar, Mamani; Ana Paula Rojas, Salvatierra, Flores, Basualdo; Bejarano e Olga.

O Equador sofre com o mesmo problema, por nunca ter conquistado uma Copa América no futebol feminino. Por isso, tentará levar a glória máxima para a sua casa. Este ano a equipe jogou alguns amistosos contra outras seleções, mas foi derrotado em todas as ocasiões. Só teve um empate contra o Paraguai no mês de abril.

Escalação do Equador: Andrea Vera; Erika Gracia, Lomas, Baquerizo, Ligia Moreira; Torres, Lattanzio, Marthina Aguirre; Emily Arias, Trujillo e Zambrano.

Como funciona a Copa América Feminina?

Dez seleções disputam a Copa América Feminina, realizada de 8 até 30 de julho, com sede na Colômbia.

As equipes são divididas em dois grupos de cinco cada, de acordo com a escolha da Conmebol, entidade que organiza a competição. Daí, por cinco rodadas, cada seleção enfrenta uma vez cada oponente do seu mesmo grupo no sistema de pontos corridos, onde a vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Ao fim da quinta rodada, somente o líder e o vice-líder de cada grupo avançam para a semifinal, enquanto os terceiros colocados disputam o 5º lugar. As fases eliminatórias são jogadas em partidas únicas.

Daí, a semifinal será realizada em 25 e 26 de julho para definir quem serão os finalistas em busca do tão sonhado título.

