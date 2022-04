Onde assistir Bologna x Sampdoria ao vivo e horário do jogo (11/04)

Bologna e Sampdoria entram em campo nesta segunda-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano em 2022, no Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna. Confira os detalhes da transmissão e saiba onde assistir Bologna x Sampdoria ao vivo.

O time do Bologna vem de empate com o Milan, enquanto o Sampdoria perdeu para a Roma.

Onde assistir Bologna x Sampdoria

O jogo do Bologna x Sampdoria hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

Neste domingo, o duelo não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar de maneira online.

Por isso, o Star +, serviço de streaming, está disponível assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Bologna x Sampdoria hoje

Data: 11/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Provável escalação do Bologna e Sampdoria

Escalação do Bologna: Skorupski, Medel, Theate, Soumaoro, Djiks, Svanberg, Schouten, Aebischer, Hickey, Barrow e Arnautovic

Escalação do Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru, Candreva, Rincón, Thorsby, Sensi, Sabiri e Caputo

Vindo de uma sequência ruins de resultados, com cinco rodadas sem vencer, o Bologna precisa dos três pontos no confronto desta segunda-feira custe o que custar. No Campeonato Italiano, aparece em décimo terceiro lugar com 34 pontos, ou seja, venceu até aqui nove partidas, empatou sete e perdeu catorze.

Do outro lado, o Sampdoria corre o sério risco de ser rebaixado até a segunda divisão. Ocupando a décima sexta posição com 29 pontos, tem que trazer os três pontos no Campeonato Italiano para casa nesta segunda-feira se quiser escapar da zona da degola este ano.

Bologna x Sampdoria últimos jogos

Sampdoria 1 x 2 Bologna – 07/11/2021 – Campeonato Italiano

Bologna 3 x 1 Sampdoria – 14/03/2021 – Campeonato Italiano

Sampdoria 1 x 2 Bologna – 22/11/2020 – Campeonato Italiano

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News