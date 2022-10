Onde assistir Borussia Dortmund hoje de graça e horário - 29/10

O Borussia Dortmund hoje enfrenta o Eintracht Frankfurt neste sábado, 29 de outubro, às 13h30 (Horário de Brasília). A partida é válida pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão no Deutsche Bank Park. Quer saber como assistir? Confira todos os detalhes no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje

O jogo do Borussia Dortmund hoje vai passar na BAND e OneFootball, às 13h30 (Horário de Brasília), ao vivo e de graça para todo o Brasil.

Na TV aberta, o canal da BAND é quem transmite o embate no futebol alemão. Datena vai narrar o confronto, enquanto Neto e Rafael Oliveira comentam.

Para quem gosta de assistir pelo celular a opção é o OneFootball, plataforma de futebol gratuita. É só baixar o OneFootball ou acessar o site no computador ou celular (www.onefootball.com).

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park

Onde assistir: BAND e OneFootball

Como vem Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund hoje?

O Frankfurt vem de vitória em cima do Olympique na Champions, pela última quarta-feira. Agora, concentra-se para disputar a Bundesliga enquanto ocupa a quarta posição da tabela com 20 pontos, conquistados em seis vitórias, dois empates e três derrotas. Se vencer e o Bayern perder, tem chances de brigar até mesmo pela liderança.

Os jogadores Buta, Hasebe, Knauff e Lenz estão indisponíveis.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Dina Ebimbe, Rode, Sow, Pellegrini; Lindström, Götze e Kolo Muani.

Do outro lado, o Dortmund empatou com o Manchester City pela Liga dos Campeões no meio da semana, mas conseguiu a vaga nas oitavas de final. Já na Bundesliga, ocupa a quinta posição com 19 pontos, contabilizados depois de vencerem seis partidas, empatar em uma e perder quatro.

O técnico Edin Terzic não poderá contar com Bynoe-Gittens, Dahoud, Haller, Meunier e Morey.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Hummels, Schlotterbeck, Wolf; Ozcan, Bellingham, Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko.

Programação da rodada na Bundesliga hoje

Neste sábado, 29 de outubro, cinco jogos serão disputados pela 12ª rodada do Campeonato Alemão com transmissão gratuita e ao vivo.

Para não perder nenhum detalhe da rodada, confira todos os jogos e horários.

Werder Bremen x Hertha Berlin

Sábado (29/10):

10h30 - RB Leipzig x Bayer Leverkusen

10h30 - Bayern de Munique x Mainz

10h30 - Stuttgart x Augsburg

10h30 - Wolfsburg x Bochum

13h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund

Domingo (30/10):

11h30 - Union Berlin x Borussia M.

13h30 - Schalke 04 x Freiburg

15h30 - Colônia x Hoffenheim

