Após perder por 3 x 2, quais as chances do Vasco subir?

Não foi dessa vez para o Vasco. O time tropeçou e, nos acréscimos do segundo tempo, tomou a virada do Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão por 3 a 2. Agora, o Vasco precisa de uma combinação de resultados. Confira quais as chances do Vasco subir na última rodada e qual o próximo jogo.

Veja as chances do Vasco subir para a Série A

Com a derrota para o Sampaio nesta quinta-feira, na penúltima rodada, o Vasco espera contar com uma combinação de resultados. O Vasco está em 4º lugar na tabela com 59 pontos.

De acordo com o estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances matemáticas são de 96.7%.

O acesso na sexta-feira, 28 de outubro, depende de uma vitória do Operário PR em cima do Sport e um empate entre Londrina e Ituano. Se os dois cenários acontecerem, o Vasco se classifica para a Série A do Brasileirão.

Caso os dois resultados não aconteçam, aí a disputa vai para a última rodada, em confronto direto com o Ituano onde todas as equipes possuem a chance.

Vasco perde para o Sampaio Corrêa

O Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira por 3 a 2. De virada, o clube garantiu a vitória com gol de Jociel para calar São Januário, que cantou do começo ao fim da partida pelo acesso. A partida foi válida pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão.

São Januário lotado, 22 mil. A torcida vascaína fez bonito e não parou de cantar por um minuto sequer. No primeiro tempo de partida o Vasco foi quem deu o pontapé inicial para tentar abrir o placar. A pressão deu certo e Anderson Conceição acertou as redes do goleiro Matheus em cheio.

Na cobrança de escanteio curto aos 3 minutos, a jogada entre Nenê e Figueiredo deu certo e Anderson, de cabeça, fez o gol. Assista ao gol do Vasco.

GOL DO VASCO!!! 👦🏽 Anderson Conceição

👟 Palácios

⏰ 3min/1T

GOL DO VASCO!!! 👦🏽 Anderson Conceição

👟 Palácios

⏰ 3min/1T

⚽ Vasco 1x0 Sampaio Corrêa#BrasileirãoSérieB 🇧🇷



No mesmo instante a torcida vai à loucura. Mesmo com a pressão dos vascaínos e atrás no placar, o Sampaio não desistiu. Catatau invadiu a área, mas a bola passou pertinho do gol de Thiago. Com tentativas, o elenco visitante não demorou para empatar.

Pará, lateral do clube, deixou tudo igual de canhota e fora da área aos 17 minutos na primeira etapa. A partida seguiu equilibrada entre ambos os lados, mas com falhas no ataque. Nenê teve boa cobrança, mas a bola foi longe do gol em 32 minutos.

Na parte final do primeiro tempo, três de acréscimos. O Vasco até pressionou o Sampaio para tentar ampliar no placar com Nenê e Marlon, mas nada mudou, os elencos seguiram ao vestiário.

Assista ao gol do Sampaio que resultou no empate.

GOL DO SAMPAIO CORRÊA!!! 👦🏽 Pará

👟 Eloir

⏰ 17min/1T

GOL DO SAMPAIO CORRÊA!!! 👦🏽 Pará

👟 Eloir

⏰ 17min/1T

⚽ Vasco 1x1 Sampaio Corrêa#BrasileirãoSérieB 🇧🇷

Se no primeiro tempo o jogo foi quente, no segundo foi o completo oposto. O Vasco buscou manter a sua postura ofensiva da primeira etapa, com a primeira chance ao som dos cantos da torcida vascaína com 9 minutos, dos pés de Eguinaldo. O atacante recebeu o cruzamento de Nenê mas cabeceou a bola por cima do gol do Sampaio.

A partir daí, a segunda etapa seguiu morna e sem grandes emoções para ambos os lados. O rendimento dos elencos caiu, onde nenhum deles sequer conseguiu chegar na área rival.

Porém, aos 21 minutos, uma figura importante do Sampaio apareceu. O artilheiro do time, Gabriel Poveda, que pouco deu as caras em São Januário no primeiro tempo deu a virada para o elenco maranhense. Após a defesa de Thiago, Poveda aproveitou rebote para encher ao fundo das redes.

Confira o gol.

GOL DO SAMPAIO CORRÊA!!! 👦🏽 Gabriel Poveda

👟 -

⏰ 22min/2T

GOL DO SAMPAIO CORRÊA!!! 👦🏽 Gabriel Poveda

👟 -

⏰ 22min/2T

⚽ Vasco 1x2 Sampaio Corrêa#BrasileirãoSérieB 🇧🇷

Se o Vasco tinha dificuldades para chegar à área do rival no comecinho do jogo, atrás do placar a diferença ficou ainda mais evidente. O elenco da casa quase não teve finalizações, enquanto o Sampaio tentou se segurar. A melhor chance dos anfitriões foi de Alex Teixeira em chute de longe da área.

Dez minutos de acréscimos. Foi aí que o jogo pegou fogo. O Vasco empatou com Andrey Santos aos 51 minutos de cabeça para o fundo da rede.

O GOL DE ANDREY SANTOS PARA O VASCÃO

Porém, a alegria do vascaíno durou pouco. No finalzinho do tempo extra, Joécio deu a vantagem ao elenco visitante para a infelicidade dos torcedores aos 54 minutos.

Ao apito final, a torcida do Vasco gritou "vergonha".

Confira o gol de Joécio.

INACREDITÁVEL!!! JOÉCIO, AOS 55 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO, MARCA O GOL DA VITÓRIA! VASCO 2x3 SAMPAIO CORRÊA

Próximo jogo do Vasco

O Vasco volta a jogar no próximo domingo, 6 de novembro, às 18h30 (Horário de Brasília) contra o Ituano, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 38 no segundo turno.

A partida será disputada no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Todos os embates serão disputados no mesmo horário, por horário de Brasília, tradição da última rodada.

Se a combinação de resultados na sexta-feira não acontecer, aí o time do Vasco terá de brigar em confronto direto com o Ituano no interior paulista, o que pode ser extremamente difícil ao clube carioca.

Quais times sobem para Série A? Quais descem para Série C?

Cruzeiro e Grêmio estão classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada no futebol. Resta apenas duas vagas para ao fim da temporada.

Os favoritos são Vasco e Bahia, que enfrentam o Ituano e o Guarani na sexta-feira, 28 de outubro, respectivamente na penúltima rodada. O elenco baiano está em quarto lugar com 58 pontos, precisa vencer ou empatar se quiser garantir o acesso direto até a primeira divisão do Brasileirão. Em caso de derrota, aí briga na última rodada.

Já na parte de baixo estão Náutico, Brusque e Operário rebaixados para a Série C de 2023. Os três times não têm mais como escapar da zona de rebaixamento e por isso apenas cumpre tabela nas últimas duas rodadas. A última vaga pode ficar com Novorizontino, CSA, Tombense ou Chapecoense, a depender dos resultados nas últimas disputas.

