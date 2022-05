Onde assistir Borussia Dortmund x Hertha Berlin de graça hoje (14/05)

Pela última rodada do Campeonato Alemão na temporada, o Dortmund já está garantido em segundo e apenas cumpre tabela enquanto o time da capital busca escapar do rebaixamento

Pela 34ª rodada do Campeonato Alemão, a última da temporada, o Borussia Dortmund recebe o Hertha Berlin neste sábado (14/05), a partir das 10h30 (Horário de Brasília), no Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, com transmissão de graça. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Borussia Dortmund x Hertha Berlin hoje.

Onde assistir Borussia Dortmund x Hertha Berlin ao vivo?

O jogo do Borussia Dortmund e Hertha Berlin hoje vai ser transmitido no OneFootball, a partir das 10h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão totalmente de graça, o serviço de streaming OneFootball está disponível em todo o Brasil através do aplicativo para celular ou pelo site.

A plataforma possui os direitos de transmissão do Campeonato Alemão na temporada. Você pode acompanhar todas as emoções através do celular, computador, tablet ou até na smart TV, através do cabo HDMI se preferir.

Informações do Borussia Dortmund x Hertha Berlin hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund

Onde assistir: OneFootball

Borussia Dortmund e Hertha Berlin no Campeonato Alemão

O jogo deste sábado marca a despedida de Erling Haaland do Borussia Dortmund. O jovem norueguês foi contratado pelo Manchester City até a temporada de 2027. O atleta fez história com a camisa do alvinegro, conquistando a Copa da Alemanha na temporada passada. No Campeonato Alemão, o clube só entra em campo para cumprir tabela, com a vice-liderança e a vaga na Champions já garantidas aos 66 pontos.

Do outro lado, o Hertha ainda precisa escapar do rebaixamento. Em 15º lugar com 33 pontos, o time da capital tem que garantir o empate neste sábado para se salvar do playoffs da degola. Se perder, aí tem que contar com a derrota do Stuttgart, que vem logo atrás com 30 pontos e vantagem no saldo de gols.

Escalações do Borussia Dortmund x Hertha Berlin:

O técnico Marco Rose tem baixas importantes para o jogo deste sábado. São eles Dahoud, Hazard, Hummels, Kobel, Malen, Meunier, Morey, Reyna e Tigges, lesionados.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Can, Akanji, Zagadou, Wolf; Witsel, Bellingham, Guerreiro; Brandt, Reus e Haaland. Técnico: Marco Rose

Jarstein, Klunter, Lee e Schwolow são baixas para o confronto deste sábado.

Provável escalação do Hertha Berlin: Lotka; Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Ascacibar, Darida, Boateng; Serdar e Selk. Técnico: Felix Magath

Último jogo do Borussia Dortmund x Hertha Berlin:

Em 18 de dezembro de 2021, as equipes se enfrentaram pela última vez no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Alemão na temporada atual.

Por 3 x 2, a equipe do Hertha levou a melhor com gols de Belfodi e dois de Marco Richter. Julian Brandt e Tigges descontaram.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.