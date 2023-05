Onde assistir Borussia Dortmund x Mönchengladbach hoje - 13/05

Alerta de jogão! Neste sábado, 13 de maio, as equipes de Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Alemão às 13h30, horário de Brasília, no Signal Iduna Park, com transmissão ao vivo e de graça. O Dortmund se mantém na segunda posição enquanto o Gladbach está em décimo lugar.

Quem vai transmitir jogo do Borussia Dortmund hoje

A partida entre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach será transmitida na BAND e no OneFootball neste sábado ao vivo. Dá para assistir em qualquer lugar do país.

Na TV aberta, a Bandeirantes vai exibir o duelo do Campeonato Alemão de graça. José Luiz Datena vai narrar o clássico ao lado dos comentaristas Craque Neto e Rafael Oliveira.

Também é possível assistir a programação de graça no site da emissora (www.band.uol.com.br) e no BandPlay. Faça o cadastro no portal e acompanhe a partida.

Outra opção é o OneFootball, plataforma de futebol disponível de graça para os torcedores. Dá para ver no site ou nos aplicativos entre o celular, smartv e tablet.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park

Onde assistir: BAND, site da BAND, BandPlay e OneFootball

Do que o Dortmund precisa para ser campeão?

Além de ganhar os próximos três jogos do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund tem que torcer por tropeços do Bayern de Munique para ser campeão alemão na temporada.

Com um ponto a menos, o Dortmund precisa descontar a diferença com o rival. Para isso, terá que ganhar o jogo deste sábado contra o Gladbach e torcer por uma vitória do Schalke 04, o grande rival do Dortmund, contra o Bayern de Munique.

Se isso acontecer e o Dortmund ganhar os próximos dois jogos, levanta o caneco ao fim da temporada. Ex-jogador do Dortmund e Bayern, confira os números de Lewandowski contra Messi.

Escalações de Dortmund x Mönchengladbach

Para o técnico Edin Terzic, do Dortmund, os desfalques são Duranville, Meunier, Morey e Bynoe-Gittens.

Do lado dos visitantes, para o treinador Daniel Farke, os atletas Plea, suspenso, e Sanches e Thuram são os desfalques por lesões.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Brandt; Malen, Haller e Adeyemi.

Borussia Monchengladbach: Omlin; Lainer, Itakura, Friedrich, Bensebaini; Weigl, Kone, Ngoumou, Neuhaus; Hofmann e Stindl.

Quantas rodadas são disputadas na Bundesliga?

O Campeonato Alemão é disputado em 34 rodadas entre dezoito equipes do futebol alemão. Diferente das outras competições europeias, o torneio acaba antes dos demais no calendário da UEFA, com todos os resultados definidos.

Em pontos corridos, os clubes disputam entre si duas vezes: uma como visitante e a outra como dono da casa no confronto. Cada vitória dá três pontos enquanto o empate garante apenas um para os dois lados.

O time que terminar em primeiro lugar será declarado o campeão alemão. Na parte de baixo, os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

