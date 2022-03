Onde assistir Botafogo SP x Inter de Limeira ao vivo e horário hoje 28/03

Botafogo SP e Inter de Limeira entram em campo nesta segunda-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na semifinal do Troféu do Interior. Com transmissão ao vivo, confira todos os detalhes de onde assistir Botafogo SP x Inter de Limeira.

O elenco do Fogão vem de derrota contra o São Paulo, enquanto a Inter venceu a Ferroviária pela primeira fase do torneio.

Onde assistir Botafogo SP x Inter de Limeira

O jogo do Botafogo SP e Inter de Limeira hoje vai ser transmitido no Youtube, Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal do Paulistão no Youtube vai transmitir de graça para todo o Brasil. Chicungunha, do canal Desimpedidos, vai narrar a partida.

Já a plataforma do pay-per-view Premiere está disponível através dos canais em operadoras ou no site (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90.

Além disso, o torcedor também poderá acompanhar o jogo no Paulistão Play, disponível por R$34,99 no site (www.paulistaoplay.com.br) ou aplicativo.

A arbitragem será de Ilbert Estevam.

Escalação de Botafogo SP e Inter de Limeira

Provável escalação do Botafogo SP: Deivity, Marlon, Joseph, Joaquim, Jean, Tárik, Filipe Soutto, Emerson Santos, Bruno Michel, Matheus Carvalho e Dudu

Provável escalação do Inter de Limeira: Lucas Frigeri, Celsinho, Renan Fonseca, Matheus, Tito, Léo Duarte, Thiago, Renato Cajá, Júlio, Lima e Osman

Para chegar até aqui, o Botafogo acabou garantindo-se com a vantagem de sua posição na tabela da primeira fase e, por isso, pode disputar o título do Troféu do Interior. O elenco do Botafogo fez uma boa primeira etapa, terminando em terceiro lugar no grupo C com 18 pontos. Agora, deve novamente escalar os melhores jogadores para levar a vitória.

Enquanto isso, a Inter de Limeira também fez bonito no Paulistão de 2022. Pelo grupo A, ficou em terceiro lugar com 14 pontos, chegando até o Troféu do Interior para disputar. Na primeira fase, venceu nos pênaltis a favorita Ferroviária e, agora, disputa a semifinal com toda a confiança possível.

Botafogo SP x Inter de Limeira último jogo

O último jogo entre Botafogo e Inter de Limeira aconteceu em 6 de fevereiro, pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2022.

Por 3 a 0, o time de Limeira venceu com gols de Ronaldo, Felipe Silva e Geovane.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

