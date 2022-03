Onde assistir Botafogo SP x Ituano ao vivo e horário da final (31/03)

Em jogo único, equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 31 de março, pela final do Troféu do Interior

Botafogo SP e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 20h, pela final do Troféu do Interior em 2022, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Dessa maneira, confira a seguir todas as informações e onde assistir Botafogo SP x Ituano ao vivo hoje.

Em partida única, quem vencer é o grande campeão do Troféu do Interior em 2022.

Onde assistir Botafogo SP x Ituano ao vivo

O jogo do Botafogo SP e Ituano hoje vai passar no Youtube, Premiere e Paulistão, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

O canal do Paulistão no Youtube transmite ao vivo o jogo desta quinta-feira para todos os internautas. Basta acessar o portal, procurar o link do confronto e acompanhar seja no computador, tablets, smartphones ou SmarTV.

Outra opção é pay-per-view Premiere, disponível nos canais de operadoras da TV paga ou no site (www.premiere.globo.com) pelos valores de R$49,90 até R$89,90. Já o Paulistão Play pode ser encontrada por R$34,99 no site (www.paulistaoplay.com.br) ou aplicativo.

A arbitragem vai ser de Vinicius Gonçalves Dias.

Provável escalação de Botafogo SP e Ituano

Escalação do Botafogo SP: Deivity, Marlon, Joseph, Joaquim, Mantuan, Tárik, Filipe Soutto, Emerson Santos, Matheus Carvalho, Tiago Reis e Bruno Michel.

Escalação do Ituano: Pegorari, Pacheco, Léo Santos, Rafael Pereira, Roberto, Jiménez, Kaio, Lucas Siqueira, Aylon, João Victor e Rafael Elias.

O Botafogo de Ribeirão Preto pode conquistar o seu segundo título no Troféu do Interior este ano. O elenco se classificou para a semifinal da competição de maneira direta e, depois, superou a Inter de Limeira. Agora, em partida única na final, o elenco vai colocar em campo os seus melhores jogadores para garantir a vitória e levantar o caneco.

Enquanto isso, o Ituano teve um caminho mais complicado para chegar até aqui no torneio da temporada. O clube perdeu para o Palmeiras nas quartas de final e, por isso, chegou para disputar o Troféu do Interior na semifinal. Diante do Água Santa, venceu nos pênaltis e, agora, vai brigar também pelo seu segundo título.

Botafogo SP x Ituano último jogo

O último jogo entre Botafogo e Ituano foi em 25 de setembro de 2021, pela primeira fase do Brasileirão Série C na temporada passada. Os times não escaparam do empate sem gols.

Confira os últimos resultados entre Botafogo de São Paulo e Ituano na história.

25/07/2021 – Botafogo 2 x 1 Ituano – Brasileirão Série C

14/04/2021 – Ituano 1 x 2 Botafogo – Campeonato Paulista

29/01/2020 – Ituano 2 x 2 Botafogo – Campeonato Paulista

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Campeões do Troféu do Interior

Dez equipes já venceram o Troféu do Interior. A competição chegou a ser disputada em 1910 como o campeonato paulista amador. Em 2007, entretanto, a Federação Paulista tornou a disputa como o Troféu do Interior, onde seis equipes disputam o título secundário do Campeonato Paulista.

Confira a seguir a lista completa dos vencedores.

Ponte Preta – 4 títulos

Guaratinguetá, Grêmio Barueri, Botafogo, Oeste, Mogi Mirim, Penapolense, Ituano, RB Brasil, RB Bragantino e Novorizontino – 1 título

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.