Onde assistir Coritiba x Maringá ao vivo: horário e canal hoje (03/04)

No primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, o Coxa venceu por 2 a 1 jogando fora de casa

Coritiba e Maringá se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), pelo jogo de volta na final do Campeonato Paranaense de 2022, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Saiba quais são as informações da transmissão do jogo de hoje e onde assistir Coritiba x Maringá.

No primeiro jogo, o Coritiba venceu por 2 a 1 e, por isso, basta um empate para ser campeão. Em caso de empate, a disputa de pênaltis será realizada.

Onde assistir Coritiba x Maringá ao vivo

A partida entre Coritiba e Maringá hoje vai passar na TV Assembleia (PR) e TV NSports, a partir das 16h, no horário de Brasília.

O canal da TV Assembleia transmite a decisão do Campeonato Paranaense para todo o estado do Paraná de graça. Basta sintonizar a emissora e acompanhar todos os lances.

Outra opção, entretanto, é o TV Nsports, serviço de streaming por assinatura, sob os valores de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos pelo site (www.conteudos.tvnsports.com.br) ou aplicativo.

Onde assistir: TV Assembleia e TV NSports

Onde assistir Coritiba x Maringa hoje ao vivo: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Provável escalação de Coritiba e Maringá

Escalação do Coritiba: Muralha, Warley, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Willian Farias, Andrey, Igor Paixão, Thonny Anderson, Alef Manga e Léo Gamalho

Escalação do Maringá: Dheimison, Marcos Vinícius, Ronald, Vilar, Raphinha, João Denoni, Matheus, Parrudo, Mirandinha, Alemão e Felipe Saraiva

O Coritiba vem buscar mais um título no Campeonato Paranaense este ano. Depois de uma hegemonia do Athletico, chegou a vez do elenco verde sair na frente e reconquistar o topo. O último aconteceu em 2017, contabilizando 38 títulos em toda a história. Para chegar até aqui, venceu o Cianorte e Athletico.

Enquanto isso, o Maringá busca pela primeira vez o título do Campeonato Paranaense. O elenco é novato na competição e, por isso, quer surpreender até mesmo os seus torcedores no torneio. Este ano, precisou deixar para trás as equipes de FC Cascavel e Operário, carimbando o passaporte para a grande final de hoje.

Coritiba x Maringá último jogo

30/03/2022 – Maringá 1 x 2 Coritiba – Campeonato Paranaense

06/03/2022 – Coritiba 3 x 1 Maringá – Campeonato Paranaense

23/03/2021 – Maringá 0 x 1 Coritiba – Campeonato Paranaense

Relembre no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo.

