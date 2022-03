CRB x Sampaio Corrêa: onde assistir hoje e horário da Copa do Nordeste

CRB e Sampaio Corrêa disputam hoje a sétima rodada da Copa do Nordeste de 2022. A partida vai ser disputada a partir das 16h, no Estádio Rei Pelé, com transmissão somente no pay-per-view para assinantes. A seguir, confira todos os detalhes e onde assistir CRB x Sampaio Corrêa.

Onde assistir CRB x Sampaio Corrêa hoje

O jogo do CRB x Sampaio Corrêa hoje, 5 de março de 2022, vai passar no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 16h, horário de Brasília, pela Copa do Nordeste.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo do CRB x Sampaio Corrêa hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Onde assistir jogo de hoje: PPV do Nordeste FC

Escalação do CRB x Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan; Romão, Claudinei, Marthã, Diego Torres; Marcinho, Richard, Anselmo Ramon

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio, Nilson Jr., João Victor; Wesley Dias, Ferreira, Eloir, Soares; Pimentinha, Poveda

O CRB tentou, mas acabou derrotado pela Portuguesa do Rio de Janeiro durante a semana pela primeira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado de maneira precoce. Agora, volta a disputar a Copa do Nordeste neste sábado onde promete colocar todas as forças do seu elenco.

Pelo grupo B, aparece em segundo lugar com 11 pontos, isto é, coleciona três vitórias, dois empates e nenhuma derrota até agora. Se vencer hoje e o Ceará perder, assume a liderança.

Enquanto isso, o Sampaio Corrêa venceu o Operário e garantiu-se na segunda fase da Copa do Brasil também durante a semana. Por isso, o clube entra em campo com todo o gás necessário em busca dos três pontos na competição nordestina hoje. No grupo A, aparece em quarto lugar com 7 pontos, tendo duas vitórias, um empate e três derrotas.

