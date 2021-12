Onde assistir de graça o jogo do Bayern de Munique x Wolfsburg – 17/12

Abrindo a décima sétima rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Wolfsburg nesta sexta-feira, 17/12, a partir das 16h30 (horário de Brasília), com a bola rolando na Allianz Arena. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir ao jogo do Bayern hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Bayern de Munique hoje: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 40 pontos, o Bayern de Munique entra em campo nesta sexta-feira buscando a vitória para aumentar a vantagem que possui e, dessa maneira, continuar por mais tempo na liderança do Campeonato Alemão em busca do título. Até o momento, o elenco venceu treze jogos, empatou um e perdeu dois.

Enquanto isso, o Wolfsburg vem em décimo primeiro lugar com 20 pontos, isto é, precisa da vitória no confronto de hoje para continuar subindo na classificação e quem sabe assim lutar por uma vaga em competições internacionais da temporada que vem. Até o momento, conquistou seis vitórias, dois empates e oito derrotas.

Escalações de Bayern de Munique e Wolfsburg:

Julian Nagelsmann está sem alguns de seus principais jogadores para o jogo de hoje, começando com Choupo-Moting, seguindo até Coman , Goretzka, Kimmich, Sarr, Stanisic e Tolisso.

Já o técnico Florian Kohfeldt não tem Roussillon por suspensão, e Mbabu, Mehmedi, Otavio, Philipp, Schlager e William por lesões.

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Musiala, Roca, Gnabry, Sane; Müller, Lewandowski

Wolfsburg: Casteels; Baku, Lacroix, Bornauw, Gerhardt; Vranckx, Guilavogui, Arnold; Lukebakio, Weghorst, Nmecha

