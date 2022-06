Onde assistir Dinamarca x Croácia hoje e horário Liga das Nações (10/06)

Líder do grupo com seis pontos, a Dinamarca recebe a Croácia nesta sexta-feira, 10 de junho, para disputar a terceira rodada da Liga das Nações a partir das 15h45 (horário de Brasília). A bola vai rolar no Estádio Parken, em Copenhague, com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir Dinamarca x Croácia hoje ao vivo.

Onde assistir Dinamarca x Croácia hoje ao vivo na TV?

O jogo entre Dinamarca e Croácia hoje na Liga das Nações será transmitido no SporTV e GloboPlay.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV é quem vai exibir o confronto nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV paga aos assinantes.

Outra maneira de acompanhar é através do Globo Play, serviço de streaming do canal também para assinantes. O produto pode ser encontrado pelo site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para celular.

Informações do jogo Dinamarca x Croácia hoje

Data: 10/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca

Arbitragem: Bartosz Frankowski

Onde assistir: SporTV

Dinamarca

Líder do grupo 1 na elite da Liga das Nações com 6 pontos, a Dinamarca faz uma campanha impecável. Venceu a França na primeira rodada e depois a Áustria na segunda, com a marca de quatro gols marcados. Se vencer o confronto desta sexta, segue na liderança e amplia a vantagem se os franceses vencerem os austríacos.

Provável escalação: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Nelsson, Vestergaard, Maehle; Eriksen, Hojbjerg, Delaney; Cornelius e Olsen. Técnico:

Croácia

Os croatas, por outro lado, tem apenas 1 ponto conquistado na lanterna do grupo pela competição. O elenco foi goleado pela Áustria por 3 x 0 na rodada de estreia e, pela segunda rodada, na última segunda-feira, ficou no empate com a França na reedição da final do Mundial.

Por isso, a seleção entra em campo pressionada para buscar a sua primeira vitória no torneio da UEFA.

Provável escalação: Livakovic; Vida, Erlic, Juranovic, Barisic; Modric, Kovacic, Brovozic; Pasalic, Kramaric e Orsic. Técnico:

Palpite Dinamarca x Croácia

Um dos confrontos mais difíceis da rodada, a Dinamarca é a favorita para consagrar-se vitoriosa nesta sexta-feira, pela Liga das Nações.

Líder com seis pontos, o elenco dinamarquês promete sair de campo com os três pontos principalmente por jogar em casa, contando com a presença da torcida.

Os croatas, por outro lado, ainda não venceram na competição e por isso farão de tudo para atrapalhar a vida dos rivais dentro dos gramados, o que não promete ser nada fácil.