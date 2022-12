Assistir online jogo da Croácia hoje x Marrocos na Copa do Mundo (17/12)

Valendo o terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar, as seleções de Croácia e Marrocos se enfrentam no Estádio Internacional Khalifa neste sábado, 17 de dezembro. Ambas as equipes perdem os jogos da semifinal e por isso entram em campo. O jogo da Croácia hoje vai ser às 12h (Horário de Brasília). Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

Horário do jogo da Croácia hoje

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo no Catar começa ao meio dia (horário de Brasília) neste sábado, 17 de dezembro de 2022.

Nos estados brasileiros de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar mais cedo, às 11h, no horário local.

Já no Catar, país onde acontece o torneio de futebol, a bola vai rolar às 18h, no horário local. Isso porque o país árabe está 6 horas à frente do Brasil.

Como assistir Croácia x Marrocos no streaming?

O torcedor que quer assistir o jogo da Croácia hoje deve sintonizar as plataformas GloboPlay, FIFA+ ou o site do GE para assistir a Copa do Mundo.

1. GLOBOPLAY

A plataforma de streaming da Rede Globo está disponível tanto para assinantes como torcedores que não são usuários do serviço. Basta se cadastrar no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo, escolher a programação da Globo e assistir o canal de graça e ao vivo na plataforma.

2. GE

A maneira mais simples e fácil de acompanhar o jogo da Croácia hoje é o portal de notícias GE (www.ge.globo.com). Basta acessar e encontrar o sinal da Globo ao vivo e de graça.

3. FIFA+

Também dá para assistir na plataforma FIFA Plus tanto no site (www.fifa.com) como pelo aplicativo para celular, tablet ou computador.

Tudo o que o torcedor precisa fazer é se cadastrar com email e escolher o jogo para assistir no mosaico do dia.

Onde vai passar jogo da Croácia hoje x Marrocos?

Os canais Globo e SporTV vão transmitir o jogo da Croácia hoje contra o Marrocos às 12h (Horário de Brasília) ao vivo.

Para todos os estados do Brasil, o canal Globo exibe a partida do terceiro lugar ao vivo e de graça. Basta sintonizar a emissora e curtir o jogão de futebol na Copa do Mundo. A narração é de Renata Silveira e os comentários de Ricardinho e Paulo Nunes.

A outra opção é o SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo, Oi e a DirecTV GO, por valor extra na mensalidade. Aqui, Everaldo Marques comanda a transmissão com Ledio Carmona, Pedrinho e Renata Mendonça.

Em todas as opções na televisão o torcedor pode assistir de qualquer lugar no território brasileiro.

Como vem as seleções de Croácia x Marrocos?

Pela terceira vez na história do futebol, as seleções de Marrocos e Croácia se enfrentam dentro de campo, a segunda na mesma edição da Copa do Mundo do Catar. Os croatas tem a vantagem, com a vitória em amistoso de 1996, enquanto o empate na fase de grupos deixou o retrospecto equilibrado.

Na Copa do Catar em 2022, a Croácia terminou em segundo lugar na fase de grupos, atrás justamente da seleção marroquina. Venceu apenas um jogo, o Canadá, enquanto empatou com Marrocos e Bélgica. Nas oitavas de final, deixou o Japão para trás nos pênaltis, assim como o Brasil também. Na semifinal, foi derrotada pela Argentina.

Para o Marrocos, terminar a Copa do Catar em terceiro lugar é bater um novo recorde na história do futebol. O elenco tornou-se a primeira seleção do continente africano a chegar na semifinal. No grupo F terminou como líder com duas vitórias e um empate. Nas oitavas bateu a Espanha nos pênaltis enquanto nas quartas ganhou de Portugal, de Cristiano Ronaldo.

Na semifinal, entretanto, perdeu para a França.

Escalações:

Escalação de Croácia: Livakovic; Sosa, Lovren, Gvardiol, Juranović; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Pasalic e Perisic.

Escalação de Marrocos: Bono; Hakimi, Dari, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Boufal, Ziyech; En-Nesyriufal.

Como foi o último jogo de Croácia e Marrocos?

As seleções se enfrentaram na rodada de estreia da Copa do Mundo do Catar no dia 23 de novembro, no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

A ansiedade da estreia deixou os torcedores animados para a partida. No entanto, o desfecho não foi tão animador, já que o empate sem gols foi o resultado do placar final. Ambas as seleções tiveram boas chances, mas nenhuma delas conseguiu finalizar ou até cumprir a meta da partida.

Este foi apenas o segundo jogo entre as seleções de Croácia e Marrocos.

Confira os melhores momentos da última partida entre as seleções.



