Pela terceira rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasiliense

Onde assistir e horário do jogo do Capital x Gama ao vivo hoje – 29/01

Onde assistir e horário do jogo do Capital x Gama ao vivo hoje – 29/01

Abrindo a terceira rodada do Campeonato Brasiliense, as equipes de Capital x Gama se enfrentam neste sábado, 29/01, às 15h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio JK Paranoá. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Capital x Gama O jogo vai passar no Eleven Sports, serviço de streaming com cobertura completa para todo o Brasil de maneira online. O portal de transmissões está disponível através do site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS para baixar.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Escalações de Capital e Gama

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto desta quarta-feira. Por isso, o clássico promete ser ainda mais acirrado do que o moralmente é.

Provável escalação de Capital: Léo Rodrigues; Emerson Silva, Felipe Assis, Tavares, Gabriel; Paulo Henrique, David, Geovane, Charles; Rafael, Clemente

Provável escalação do Gama: Douglas; Weverton, Ferrugem, Rodolfo, Nathan; Vitor, Borges, Iago, Junior Alves; Matheus, Romarinho

Como estão as equipes no Campeonato Brasiliense?

O Capital não faz um bom início de temporada no Brasiliense já que, em 9ª posição com apenas um ponto conquistado, o elenco foi derrotado e empatou nas partidas que disputou. Dessa maneira, promete colocar em campo os melhores jogadores que tem no plantel para conquistar os três pontos e continuar como uma boa opção na fase eliminatória.

Depois de tropeçar na primeira rodada, o Gama conseguiu se recuperar na segunda rodada diante do Brasiliense, em clássico estadual. Agora, ocupando a 7ª posição com três pontos, o elenco espera levar a vitória para a sua casa em busca de subir na classificação geral.

Leia também:

Sorteio da Copa do Brasil 2022: confira os confrontos da primeira fase