Onde assistir e horário do jogo do Luverdense x Cuiabá hoje – 29/01

Buscando se manter em primeiro lugar no Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá visita o Luverdense neste sábado, 29/01, com a bola rolando às 21h (horário de Brasília), jogando no Estádio Passo das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Cuiabá hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Cuiabá hoje O jogo vai passar no Eleven Sports, serviço de streaming com cobertura completa para todo o Brasil de maneira online. O portal de transmissões está disponível através do site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS para baixar.

Horário: 21h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Escalações de Luverdense x Cuiabá

Com uma vitória e outra derrota neste início de temporada, o Luverdense acumula somente 3 pontos enquanto ocupa a 5ª posição da tabela no Campeonato Mato-Grossense. Por isso, o time anfitrião espera contar com a vantagem da torcida em casa e, dessa maneira, conquistar o seu segundo triunfo.

Enquanto isso, o Cuiabá entra em campo neste sábado com o objetivo principal de se manter em primeiro lugar no Campeonato Mato-Grossense depois de vencer as duas partidas que disputou até aqui. Por isso, deve escalar os melhores jogadores de seu plantel.

Provável escalação de Luverdense: Rodrigo Mama; Lucas Lopes, Taison, Marcão, Zé Carlos; Totto, Dandan, Murilo, Marcos Paulo; Giovanni, Paulinho

Provável escalação de Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan, Paulão, Christian Rivas; Uendel, Alesson, Rafael Gava, Elton; Rodriguinho, Felipe Marques

