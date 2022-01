Onde assistir e horário do jogo do Operário x Coritiba hoje – 27/01

Fechando a segunda rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba visita o Operário nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa. Saiba onde assistir ao jogo do Coritiba hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Coritiba hoje ao vivo O jogo terá transmissão ao vivo na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibiliza a imagem do jogo no aplicativo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Operário x Coritiba

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto da segunda rodada, tornando o jogo de hoje ainda mais acirrado dentro dos gramados.

Provável escalação do Operário: Simão; Arnaldo, Thales, Reniê, Romário; Leandro Vilela, Marcelo, Giovanni, Thomaz; Felipe Garcia, Paulo Sérgio

Provável escalação de Coritiba: Muralha; Natanael, Marcio Silva, Henrique, Egídio; Willian Farias, Matheus Sales, Robinho; Igor Paixão, Alef Manga, Nathan

Como estão as equipes no Campeonato Paranaense?

O Operário fez bonito pela primeira rodada do Paranaense e venceu o União do Paraná por 1 a 0 jogando em casa. Dessa maneira, o elenco entra em campo com toda a confiança possível para garantir a segunda vitória seguida na competição. Na tabela, por fim, está em 4ª posição com três pontos.

Enquanto isso, o Coritiba também saiu vitorioso no último fim de semana ao superar por 1 a 0 o time do Cianorte jogando em sua casa. Por isso, o elenco da capital paranaense vai tornar o confronto desta quinta-feira ainda mais acirrado em busca do resultado. Por fim, está empatado em 4º com três pontos na conta.

