Onde assistir Vasco x Portuguesa hoje ao vivo e horário do Carioca – 09/02

Colecionando duas vitórias seguidas no Campeonato Carioca, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira, 09/02, para enfrentar a Portuguesa a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio São Januário, com transmissão ao vivo da TV Record. Além das escalações e horário, confira onde assistir ao jogo do Vasco e Portuguesa hoje.

Onde assistir Vasco e Portuguesa hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Vasco hoje ao vivo através da Record (TV aberta), no Cariocão Play (Pay-per-view), e na Twitch (Plataforma gratuita de vídeos), a partir das nove e meia da noite nesta quarta-feira.

A plataforma do Cariocão Play pode ser assinada pelo site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$ 27,90 a partida e R$49,90 até as fases finais com todas incluídas. Já a Twitch está disponível através dos canais Casimiro e Ronaldo TV.

Na TV aberta, o jogo do Carioca vai passar nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Local: Estádio São Januário

TV: Record

Online: TV Cariocão Play E Twitch

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca 2022

Vasco x Portuguesa no Campeonato Carioca

Vasco – Thiago Rodrigues; Ulisses, Luis Cangá, Anderson Conceição, Weverton; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel; Edimar, Getúlio

O Vasco venceu o Madureira na última rodada e completou duas rodadas seguidas com vitórias no Campeonato Carioca. Com isso, se também ganhar o jogo de hoje, pode acumular a sua terceira e assumir provisoriamente a liderança, estando em segundo lugar com 10 pontos, os mesmos do líder Botafogo.

Portuguesa – Carlão; Watson, Marcão, Leandro Amaro, Sanchez; Wellington César, Jhonnathan, Patrick; Romarinho, Júnior Pirambu, Maikinho

O elenco da Portuguesa conquistou os três pontos na última rodada e conseguiu subir na tabela da Taça Guanabara pela temporada. Agora, ocupa a quinta posição com 7 pontos, aparecendo na zona de classificação até a próxima etapa da competição.

Relembre o último jogo do Vasco x Portuguesa.

