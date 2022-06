Onde assistir Emirados Árabes Unidos x Austrália hoje e horário (07/06)

Quem vencer está classificado para disputar os playoffs da Copa do Mundo no Catar contra o Peru

Valendo a classificação para a repescagem da Copa do Mundo, as seleções dos Emirados Árabes Unidos e Austrália entram em campo para disputar a final das Eliminatórias na Ásia nesta terça-feira, 7 de junho, a partir das 15h (Horário de Brasília). Jogando no Al Rayyan Stadium, em confronto único, saiba onde assistir Emirados Árabes Unidos x Austrália hoje ao vivo.

Quem vencer vai jogar contra o Peru na repescagem internacional no dia 13 de junho.

Onde assistir Emirados Árabes Unidos x Austrália hoje ao vivo?

O jogo entre Emirados Árabes Unidos e Austrália hoje vai passar ao vivo no canal ESPN 4 e Star +.

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe a final da repescagem na Ásia para todos os estados do Brasil nesta terça-feira. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, que também disponibiliza as transmissões dos jogos de futebol, além da sua programação de filmes e séries. O produto está disponível na plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo de hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Al Rayyan Stadium

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Emirados Árabes Unidos x Austrália

A equipe dos Emirados Árabes Unidos entra em campo nesta terça determinada a vencer em qualquer custo. Como a final da repescagem é em partida única, os times deverão fazer a lição de casa e garantir o resultado positivo em qualquer custo. Nas Eliminatórias, o país terminou em primeiro lugar no grupo G com 18 pontos, depois seguindo para a terceira fase onde garantiu-se em terceiro lugar com 12 pontos, disputando os playoffs.

Do outro lado, a Austrália entra em campo nesta terça como a grande favorita no duelo. Não apenas por ter tradição na Copa do Mundo mas por contar com grandes atletas em seu plantel. Nas Eliminatórias, o país ficou em primeiro lugar no grupo B na segunda fase. Depois, na terceira, ficou em terceiro com a vaga dos playoffs no grupo B.

Escalação de Emirados Árabes Unidos: Khalid Eisa; Abdulaziz Hussain, Al Hammadi, Al Attas, Waleed Abbas; Majed Hassan, Abdalla Ramadan, Bandar Al Ahbabi, Al Balouashi, Al-Maazmi; Caio. Técnico: Rodolfo Arruabarrena

Escalação da Austrália: Ryan; Karacic, Wright, Rowles, Davidson; Mabil, Dougall, Mooy, McGree; Goodwin e D’Agostino. Técnico: Graham Arnold

Grupos na Copa do Mundo de 2022

Quem vencer a repescagem (entre Peru, Austrália e Emirados) vai integrar o grupo D na Copa do Catar junto aos times da França, Dinamarca e Tunísia. O grupo foi definido através de sorteio da FIFA.

O jogo contra o Peru será realizado no dia 13 de junho de 2022, a partir das 15h, pelo horário de Brasília. A transmissão ainda não foi informada ao público. Confira a seguir todos os oito grupos da Copa do Mundo no Catar de 2022, marcada para novembro e dezembro deste ano.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul