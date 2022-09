Onde assistir Empoli x Roma hoje ao vivo: transmissão (12/09)

Nesta segunda-feira, 11 de setembro, Empoli e Roma se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Carlo Castellani, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, descubra onde assistir Empoli x Roma hoje ao vivo por todos os meios.

O time do Empoli vem na 16ª posição com 4 pontos, enquanto a Roma aparece na 7ª posição com 10 conquistados.

Onde assistir Empoli x Roma hoje ao vivo

O jogo do Empoli e Roma hoje terá transmissão do Star +, serviço de streaming, às 15h45 (horário de Brasília), ao vivo por todo o país.

Para a infelicidade do torcedor, a partida do Campeonato Italiano nesta segunda-feira não contará com a transmissão pela TV. Por isso, a única maneira do torcedor de assistir ao duelo vai ser no Star +, plataforma de streaming para assinantes apenas.

O serviço está disponível para celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível com a plataforma de streaming. Se você quer tornar-se membro, basta acessar www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, dependendo do pacote.

Empoli x Roma:

Horário : 15h45 (horário de Brasília)

: 15h45 (horário de Brasília) Rodada : 6ª rodada

: 6ª rodada Local : Stadio Carlo Castellani

: Stadio Carlo Castellani Onde assistir Empoli x Roma hoje ao vivo: Star +

Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Empoli e Roma: como estão as equipes na temporada?

O time do Empoli entra em campo nesta segunda-feira para buscar a sua primeira vitória no Campeonato Italiano, na nova temporada. O grupo aparece na 16ª posição com apenas 4 pontos, conquistados em quatro empates e uma derrota. Além disso, também precisa se afastar da zona de rebaixamento no momento.

Cambiaghi, Ebuehi, Destro e Baldanzi estão indisponíveis por lesões.

Provável escalação do Empoli: Vicario; Parisi, Luperto, Ismajli, Stojanovic; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca, Lammers e Satriano.

Do outro lado, a Roma volta a disputar o Campeonato Italiano nesta segunda-feira depois de estrear com derrota na Liga Europa da temporada. O elenco de José Mourinho aparece na 7ª posição com 10 pontos, ou seja, pode pular duas casas na tabela de classificação se vencer nesta segunda. Ao todo, tem três vitórias, um empate e uma derrota.

Para o jogo de hoje, Mourinho não terá Kumbulla, Zaniolo e El Shaarawy.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Smalling, Mancini, Ibañez; Cristante, Karsdorp, Matic, Spinazzola; Paulo Dybala, Pellegrini e Abraham.

Últimos jogos:

A equipe do Empoli na última segunda-feira (05/09) empatou em 2 a 2 com a Salernitana, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram de Mazzocchi, Dia, Satriano e Lemmers.

Do outro lado, a Roma estreou na primeira rodada da fase de grupos na Liga Europa com derrota por 2 a 1, fora de casa, para o Ludogorets.

Resultados da rodada do Campeonato Italiano

A sexta rodada do Campeonato Italiano chega ao fim nesta segunda-feira, com apenas o duelo entre Empoli e Roma realizado dentro de campo.

A Juventus acabou no empate diante da Salernitana, enquanto Milan, Lazio, Napoli e Inter de Milão venceram na rodada.

Confira a seguir todos os resultados da sexta rodada da Série A Tim, o Campeonato Italiano.

Napoli 1 x 0 Spezia

Inter de Milão 1 x 0 Torino

Sampdoria 1 x 2 Milan

Atalanta 1 x 1 Cremonese

Sassuolo 1 x 3 Udinese

Bologna 2 x 1 Fiorentina

Lecce 1 x 1 Monza

Lazio 2 x 0 Verona

Juventus 2 x 2 Salernitana

Empoli x Roma – 15h45

